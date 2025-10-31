Maavoimien alkutalven harjoituksissa todennetaan 15 000 asevelvollisen kyky puolustaa Suomea

Marras–joulukuun aikana Maavoimat kokoaa yhteen 15 000 asevelvollista, reserviläistä ja liittolaista testaamaan Suomen puolustuskykyä. Alkutalven harjoitukset ovat laajuudessaan poikkeukselliset ja strategisesti merkittävät.

Suomen Maavoimien marras–joulukuun harjoituskokonaisuus kokoaa yhteen noin 15 000 asevelvollista, reserviläistä ja liittolaista eri puolilta maata. Harjoitusten päätavoitteena on varmistaa sodan ajan yhteinen suorituskyky ja testata joulukuussa reserviin siirtyvien varusmiesten osaaminen. Samalla kehitetään reservin ja henkilökunnan ammattitaitoa sekä jalkautetaan Ukrainan sodan oppeja osaksi koulutusta.

Laaja harjoituskokonaisuus kokoaa joukot kaikista puolustushaaroista

Alkutalven harjoituksiin osallistuu henkilöstöä kaikista Maavoimien joukko-osastoista, muista puolustushaaroista sekä Rajavartiolaitoksesta. Useissa harjoituksissa mukana on myös liittolaismaiden sotilaita, joiden kanssa testataan yhteistä operointikykyä ja taisteluvoiman rakentamista. Harjoituksiin sisältyy myös lentotoimintaa sekä Utin jääkärirykmentin harjoittelua eri puolilla Suomea.

Etelässä kehitetään paikallisjoukkojen taistelukykyä

Kaartin jääkärirykmentin johtama Lively Sentry 25 -harjoitus järjestetään Etelä-Suomessa 27.11.–4.12. Harjoitukseen osallistuu yli 6 500 sotilasta, joista 4 000 on varusmiehiä, 1 700 reserviläisiä ja 850 henkilökuntaan kuuluvia. Harjoitusalueina toimivat Uusimaa, Kymenlaakso ja Päijät-Häme.

Mukana ovat Kaartin jääkärirykmentin lisäksi Porin prikaati, Panssariprikaati, Karjalan prikaati ja Maasotakoulu. Yli 900 ajoneuvon voimin toteutetaan kaupunkijääkäreiden tukema mekanisoidun taisteluosaston hyökkäys asutulla alueella. Harjoituksen tavoitteena on todentaa Maavoimien valmius torjua hyökkäys ja kehittää joukko-osastojen yhteistoimintakykyä.

Vuosangassa maakuntakomppania astuu taistelutehtäviin

Northern Axe 25 -taisteluharjoitus järjestetään Vuosangan harjoitusalueella 29.11.–5.12. Harjoitusjoukkoon kuuluu noin 3 000 henkilöä: 1 900 varusmiestä, 630 reserviläistä, 370 henkilökuntaan kuuluvaa ja 70 brittiläistä sotilasta. Harjoituksessa maakuntakomppania osallistuu ensimmäistä kertaa prikaatin taisteluharjoitukseen puhtaasti taistelutehtävällä.

Harjoituksessa testataan kykyä vaativiin puolustus-, viivytys-, hyökkäys- ja pimeätaisteluihin. Paikallisjoukkojen käyttöä taistelutehtävissä on kehitetty vuosien ajan, ja nyt reserviläiset toimivat keskeisessä roolissa yhdessä muiden asevelvollisten ja liittolaisten kanssa.

Rovajärvellä liittolaisten ja aselajien yhteistoiminta testissä

Pohjoisessa Rovajärven harjoitusalueella järjestetään kolme peräkkäistä harjoitusta. Ensimmäisenä toteutetaan Maasotakoulun johtama Northern Spike 25 -panssarintorjuntaohjusharjoitus 8.–16.11., johon osallistuu noin 200 henkilöä. Tavoitteena on yhtenäistää panssarintorjuntaohjuskoulutusta ja arvioida joukkojen koulutustasoa.

Heti perään 17.–25.11. järjestetään Kainuun prikaatin johtama Northern Strike 225 -harjoitus, johon osallistuu noin 2 200 sotilasta, mukaan lukien 40 puolalaista. Harjoituksessa muodostetaan alueellinen tykistö- ja suorituskykykokonaisuus, jossa testataan eri johtamistasojen ja tykistön tulenkäyttöä yhteisissä ammunnoissa.

Kolmantena harjoituksena toteutetaan Jääkäriprikaatin johtama Lapland Steel 25 26.11.–5.12., johon osallistuu noin 1 200 henkilöä, joista 120 ruotsalaisia ja 100 brittiläisiä. Harjoituksella todennetaan suomalaisten asevelvollisten kyky operoida yhdessä liittolaisten kanssa pohjoisen vaativissa olosuhteissa.

Ilmatorjunnan juhlavuosi huipentuu kansainväliseen harjoitukseen

Ilmatorjunnan 100-vuotisjuhlavuosi huipentuu ADEX Mallet Strike 2/25 -harjoitukseen Lohtajalla 11.–20.11. Harjoitukseen osallistuu noin 1 000 sotilasta kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukko-osastoista. Mukana on henkilöstöä, reserviläisiä ja varusmiehiä sekä joukkoja Iso-Britanniasta ja Ruotsista.

Harjoituksessa kehitetään kykyä toimia monipuolisissa maalitilanteissa ja elektronisen sodankäynnin ympäristössä. Kansainvälisen yhteistoiminnan tavoitteena on parantaa ilmatorjunnan yhteensopivuutta ja toimintatapoja liittolaisten kanssa.

