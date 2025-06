Machete-veitset tulivat myyntiin Berliinin supermarkettien hyllyille huolimatta 79 veitsirikoksesta päivässä – Saksan poliisiliitto tuomitsee jyrkästi: ”Uskomatonta”

”Poliisi ei pysy tarkastusten perässä – joskus jopa lapset ovat aseistettuja.”

Saksalainen halpakauppaketju Norma on herättänyt kasvavaa suuttumusta käynnistämällä machete-veitsien alennusmyynnin Berliinissä, jossa veitset myydään hintaan 9,90 euroa kappaleelta huolimatta veitsirikosten määrän jyrkästä noususta kaupungissa ja koko maassa.

Saksan poliisiliiton (DPolG) ensimmäinen varapuheenjohtaja Manuel Ostermann kirjoitti X:ssä: ”Vuonna 2024 tapahtuu 79 veitsirikosta päivässä, ja halpakauppaketjun myymälästä voi ostaa macheten hintaan 9,90 euroa. Hei Norma, onko teillä enää minkäänlaista vastuuntuntoa? Miksi ette vain anna niitä ilmaiseksi potentiaalisille veitsimurhaajille? Uskomatonta.”

Ostermann julkaisi myös kuvan Norman mainoksesta, jossa esitetään tappavan näköiset veitset ja niiden alennushinta.

Lisäksi Saksan poliisiliiton (DPolG) puheenjohtaja Rainer Wendt reagoi myös raivoissaan. Hän sanoi, että tällaisten aseiden hankkimisen helppous aiheuttaa poliisille suuren turvallisuusongelman.

”On vaikea voittaa kyynisyyttä. Kukaan Saksassa ei tarvitse tällaisia esineitä”, Wendt kertoi Bild-lehdelle. ”Poliisi tuskin ehtii tehdä kaikkia tarkastuksia – joskus jopa lapset ovat aseistettuja.”

79 veitsirikosta päivässä koskee koko Saksaa, jossa vuonna 2024 raportoitiin lähes 30 000 veitsirikosta ja ennätyksellisen paljon väkivaltarikoksia. Berliiniin kuitenkin kohdistuu suuri osa näistä veitsirikoksista ja -hyökkäyksistä: vuonna 2024 niitä kirjattiin 3 412, mikä on 2 prosentin lasku vuoden 2023 kymmenen vuoden ennätyksestä. Se tarkoittaa lähes 10 veitsihyökkäystä päivässä.

Erikoistarjous on ollut voimassa viime viikosta lähtien, ja se koskee macheteja, vesureita ja kirveitä Kreuzbergin monikulttuurisessa kaupunginosassa hintaan 9,99 euroa kappaleelta. Yritys mainostaa näitä veitsiä ”ihanteellisina puutarhanhoitoon, retkeilyyn ja ulkoiluun” – eli aktiviteetteihin, joita kaupunkilaiset eivät yleensä harrasta. Itse asiassa puutarhanhoito suurella machete-veitsellä olisi laitonta useimmissa julkisissa puutarhoissa, ja Kreuzbergissa on hyvin harvoilla ihmisillä oma puutarha.

Terät ovat jopa 56 senttimetriä pitkiä, ja joissakin on väkäset. Turvallisuussyistä niitä ei säilytetä avoimesti, vaan ne annetaan vain pyynnöstä ja ”vain 16 vuotta täyttäneille”. Tällaisten terien hallussapito on laillista, mutta niiden kantaminen julkisilla paikoilla on laitonta. Kauppa ilmoitti tukevansa vain ”ihmisiä, jotka käyttävät tällaisia teriä niiden oikeaan käyttötarkoitukseen”.

Lähde: Remix News

