Macron ilmoittaa puolustusmenojen lisäämisestä Ranskan kansallispäivän kunniaksi: “Ollaksemme vapaita tässä maailmassa, meidän on oltava pelättyjä”

Ranskan sotilasmenot kaksinkertaistuvat nimellisesti vuosikymmenen aikana vuodesta 2017 vuoteen 2027 presidentti Emmanuel Macronin uuden rahoitustuen ansiosta, jolla pyritään suojautumaan toisen maailmansodan jälkeisen kansainvälisen järjestyksen katoamiselta.

Ranska käyttää puolustukseen 3,4 miljardia euroa lisää vuonna 2026 ja 3 miljardia euroa lisää vuonna 2027 nykyisen budjetin lisäksi, Emmanuel Macron kertoi armeijan johtajille viime sunnuntai-iltana Ranskan kansallispäivän aattona pitämässään puheessa. ”Nämä lisämenot ovat välttämättömiä, koska maailman tapahtumat etenevät niin nopeasti, että Eurooppa on vaarassa jäädä jälkeen, ja koska vapaus on uhattuna”, hän sanoi.

Maailma on keskellä ”mullistusten aikaa”, joka on ollut pitkään ennustettavissa, mutta joka on nyt todella saapunut, presidentti Macron sanoi viitaten ”imperialistisiin valloittajavaltoihin”, kuten Venäjään, julistuksessaan, että ”vapaus ei ole koskaan ollut niin uhattuna, eikä koskaan niin vakavasti, sitten vuoden 1945”.

”Meidän on kyettävä vastaamaan Venäjän uhkaan”, hän sanoi.

Le Figaro-lehti raportoi Macronin kommentit, joiden mukaan ”rauha Euroopassa riippuu nyt kansakuntien tekemistä päätöksistä, ja kun toisen maailmansodan jälkeinen globaali järjestelmä on haasteiden edessä, uusi todellisuus on, että ”koska sääntöjä ei enää ole, vahvimman laki vallitsee”.

Macronin mukaan Ranskan on siis oltava vahva pysyäkseen ”oman kohtalonsa herrana”. Tämän saavuttamiseksi Macron kritisoi Yhdysvaltoja sen keskittyessä uudelleen itään Iranin ja Kiinan muodostaman uhan kasvaessa, ja totesi: ”Ollaksemme vapaita tässä maailmassa, meidän on oltava pelättyjä. Ja ollaksemme pelättyjä, meidän on oltava voimakkaita… Meidän eurooppalaisten on nyt varmistettava oma turvallisuutemme.”

Vaikka menoja lisätään merkittävästi, presidentti Macronin retoriikka on muuten tyypillistä NATO:lle vuonna 2025, kun se korostaa ilmeisen voiman merkitystä pelotteena mahdollisille pahantahtoisille toimijoille sodan estämiseksi. Samoin se korostaa pienempiä seikkoja, kuten ”koko yhteiskunnan” puolustuksen käsitettä. Naton johtajat, kuten vastikään eläkkeelle jäänyt amiraali Rob Bauer ja uusi pääsihteeri Mark Rutte, ovat pakkomielteisiä tästä konseptista, jossa yleisö otetaan mukaan turvallisuusasioihin ja investoidaan voimakkaasti teolliseen kapasiteettiin, jotta länsi ei ole vain valmis taistelemaan, vaan myös toimittamaan taistelijoilleen rajattomasti ammuksia rintamalle.

”Kaikkien on oltava taisteluasemissaan”, Macron sanoi.

Presidentti väitti, että ylimääräiset menot merkitsisivät maan puolustusbudjetin kaksinkertaistumista vuoteen 2027 mennessä. Tämä on hyvin suppeassa mielessä totta: budjetti nousee nimellisesti 33,8 miljardista eurosta vuodessa vuonna 2017 66,8 miljardiin euroon vuonna 2027.

Ranska – ja koko maailma – on kuitenkin käynyt läpi jyrkän inflaation ja hitaan talouskasvun kauden kyseisellä vuosikymmenellä, jolloin reaalikasvu on ollut vähemmän merkittävää, vaikka nousu noin kahdesta prosentista kansallisesta BKT:stä kolmeen prosenttiin kyseisellä ajanjaksolla ei olekaan vähäpätöinen.

Kasvu on myös merkittävää, kun otetaan huomioon Ranskan valtion vakavat talousvaikeudet, joissa budjettisäästöjä leikkausten avulla pidetään välttämättöminä. Ranskan valtionvelka on nyt niin suuri – yli 100 prosenttia BKT:stä – että velan vuotuiset hoitokustannukset ovat nyt 62 miljardia euroa, mikä on enemmän kuin koko puolustusbudjetti vuonna 2025.

Ranskan kansallispäivän juhlaparaati

Maanantaina Macron tarkasteli suurta sotilasparaatia Pariisissa osana maan kansallispäivän juhlia. Vuotuista paraatia pidetään yhtenä maailman parhaista sotilasparaateista. Päivään mahtui myös ikäviä hetkiä, kun ratsuväen hevonen lyyhistyi kadulle, heitti ratsastajan selästään ja laukkasi pois paraatista, sekä sotilas, joka osallistui massiiviseen miekkamarssiin ja näytti melkein leikanneen oman korvansa irti.

Ranskalaiset tiedotusvälineet näyttivät kuvamateriaalia verisestä nuoresta, joka marssi vakaasti eteenpäin verinen univormu yllään, ja ylistivät häntä siitä, että hän ei poikennut rivistä.

