Madridin sairaalat hoitavat ennätysmäärän paperittomia siirtolaisia – espanjalaiset jonottavat yhä pidempään

Madridin terveydenhuollossa on avointen ovien päivät. Hoitoa saa ilman henkilöllisyyttä, oleskelulupaa tai veronmaksua. Samaan aikaan espanjalaiset potilaat odottavat hoitoa kuin lottovoittoa.

Madridin terveysviranomaiset raportoivat 44 prosentin kasvusta paperittomien potilaiden määrässä vuoden aikana, samalla kun Kanariansaaret valmistautuvat ottamaan vastaan Gazasta evakuoituja lapsia – vaikka paikalliset jonottavat kuukausia hoitoon.

Espanjan julkinen terveydenhuolto hoitaa yhä enemmän paperittomia maahanmuuttajia ja ulkomaalaisia, vaikka espanjalaiset joutuvat odottamaan vastaanottoaikoja ja leikkauksia entistä pidempään. Madridin aluehallinnon mukaan pääkaupungissa hoidettiin viime vuonna 190 000 henkilöä ilman oleskelulupaa – 60 000 enemmän kuin edellisvuonna. Samalla alueen väkiluku kasvoi puolella miljoonalla.

Alueen terveysministeri Fátima Matute kertoi, että Madridissa myönnettiin 140 000 uutta terveydenhuoltokorttia ja annettiin 360 000 hoitopalvelua siirtyneille henkilöille.

“Ketään ei ole käännytetty pois eikä pyydetty luottokorttia,” Matute painotti. Madridin sairaaloissa ja terveyskeskuksissa tehtiin vuoden aikana 51 miljoonaa hoitokäyntiä – seitsemän prosenttia enemmän kuin vuonna 2024.

Matute kritisoi keskushallintoa tuen puutteesta ja syytti terveysministeriötä noin 1,5 miljardin euron rahoitusleikkauksista. Hän varoitti, että lisäleikkauksia on luvassa, kun varoja siirretään puolustusministeriölle ja NATO-sitoumusten täyttämiseen.

“Carlos III -terveysinstituutista on jo leikattu 40 miljoonaa euroa,” hän sanoi. “Voisin nimetä useita ministeriöitä, jotka lakkauttaisin ennen kuin veisin resursseja terveydenhuollosta.”

Samaan aikaan Kanariansaarten hallitus – jota johtavat yhdessä Kanariansaarten koalitio (CC) ja Kansanpuolue (PP) – ilmoitti tarjoavansa välitöntä hoitoa Gazasta evakuoiduille sairaille ja haavoittuneille lapsille Madridin pyynnöstä. Alueen edustaja Alfonso Cabello kertoi, että Kanariansaaret olivat ensimmäisten joukossa tarjoamassa apua. Lapset kuljetetaan puolustusministeriön koneella, ja majoituksesta sekä sosiaalisesta tuesta vastaa sisällyttämisministeriö. Saapumispäivä ja lasten määrä eivät ole vielä tiedossa, mutta Cabellon mukaan päätös tehtiin presidentin määräyksestä.

La Gacetan mukaan päätös on herättänyt laajaa kritiikkiä saarilla, joissa terveyspalvelut ovat jo valmiiksi ylikuormitettuja. Jonot eivät ole lyhentyneet, ja paikallishallinto on pitkään pyytänyt lisäresursseja keskushallinnolta selvitäkseen omasta maahanmuuttokriisistään.

Kanariansaarten presidentti Fernando Clavijo syytti alkuvuonna El Mundon haastattelussa suuria puolueita – sosialisteja (PSOE) ja Kansanpuoluetta (PP) – alueen hylkäämisestä ja vaati toimia jatkuvan maahanmuuttopaineen ratkaisemiseksi. Viime vuonna saarille saapui ennätykselliset 46 800 paperitonta, mikä kuormitti paikallisia palveluja äärimmilleen.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: