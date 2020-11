Malesian ex-pääministeri: Muslimeilla on oikeus tappaa ranskalaisia

Malesian entinen pääministeri Mahathir Mohamad sanoo, että muslimeilla on oikeus tappaa miljoonia ranskalaisia. Mohamad antoi lausuntonsa Twitterissä Nizzan terrori-iskun jälkeen.

Ex-pääministerin viesti (29.10.) on sittemmin poistettu sekä Twitteristä että Facebookista. Mahathir Mohamad on selitellyt sanomisiaan siten, että vihaiset ihmiset tappavat. Ranska on historiassaan itse surmannut miljoonia ihmisiä, monet heistä muslimeja; lisäksi sananvapaus ei oikeuta toisten loukkaamista, Mohamad perustelee.

– Muslimeilla on oikeus vihaan ja oikeus surmata miljoonia ranskalaisia menneisyyden joukkosurmien johdosta, Mohamad kirjoitti. Hän oli kuluvan vuoden helmikuuhun asti Malesian pääministeri, vuodesta 2018. Aiemmin hän oli pääministeri vuosina 1981-2003. Hän on syntynyt vuonna 1925.

Ranskan tulisi opastaa kansalaisiaan kunnioittamaan muitten kansojen tunteita, kirjoitti ex-pääministeri.

– Koska olette loukanneet muslimeja ja islamin uskoa siitä, mitä yksi vihainen ihminen on tehnyt, on muslimeilla oikeus rangaista ranskalaisia, Mohamad jatkoi. Tällä Mohamad viittaa Nizzan terrori-iskuun. Mohamadin mukaan pelkkä ranskalaisten tuotteiden boikotti ei riitä oikaisemaan ranskalaisten vuosien mittaan tekemiä vääryyksiä.

Boikottitoimet alkoivat presidentti Emmanuel Macronin lausunnoista aiemmasta terroriteosta, jossa tämä kovin sanoin tuomitsi islamismin, päänsä menettäneen opettaja Samuel Patyn tapauksen johdosta pari viikkoa aiemmin.

Lähteet Businesstimes, Samtiden.