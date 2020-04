Mallipakolainen tappoi entisen tyttöystävänsä Leipzigissa

Syyttäjän mukaan naisen Auwaldin metsässä tappanut afgaani on aiemmin ollut esimerkillinen pakolainen, josta on sittemmin tullut väkivaltainen.

37-vuotias saksalaisnainen Myriam oli hieman toista viikkoa takaperin Auwaldin metsässä Leipzigissa vaeltamassa vauvansa kanssa, kun entinen miesystävä hyökkäsi hänen kimppunsa.

Mies käytti olutpulloa aseenaan, ja nainen sai hyökkäyksessä t-online.de -julkaisun mukaan niin vakavia päävammoja, että hän lopulta menehtyi sairaalassa. Vauva säilyi iskussa vahingoittumattoman.

Hyökkääjä Edris Z. on 30-vuotias afgaani, jolla on Saksan kansalaisuus. Afgaani on tunnustanut osallisuutensa naisen kuolemaan. Murhan lisäksi miestä tutkitaan myös häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Syyttäjä on kuvaillut afgaania mallipakolaiseksi, josta on sittemmin tullut väkivaltainen.