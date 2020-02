Malmön talous painuu miinukselle – muslimien Eid-juhlalle lisää tukea

Viime vuonna viranomaiset varoittivat Malmön talouden menevän 392 miljoonaa kruunua miinukselle. Kaupungin taloustilanteen heikkeneminen ei kuitenkaan hidasta islamilaista Eid-juhlaa, mitä tuetaan yhä suuremmalla verorahoitteisella summalla.

Malmön kaupunki on tukenut useiden vuosien ajan islamilaista Eid-juhlaa, jonka järjestäjänä on Ibn Rushd -järjestö. Ruotsissa asuva egyptiläissyntyinen kirjailija ja tutkija Sameh Egyptson väittää Ibn Rushd -järjestön olevan osa ääri-islamilaista Muslimiveljeskuntaa. Eid puolestaan on juhla, joka päättää muslimien paastokuukauden, Ramadanin. Eid-juhla on tullut maailmalla tunnetuksi tainnuttamattomien eläinten brutaaleista teurastuksista viiltämällä näiden kurkku auki.

Esimerkiksi vuonna 2019 Malmö sai valtiolta avustuksia 5,5 miljardia kruunua, mutta silti kaupungin talouden kerrottiin viime syksynä painuvan 392 miljoonaa miinukselle. Eid-juhlaan tämä ei kuitenkaan vaikuta kielteisesti, sillä sen saamia tukia aiotaan lisätä, kertoo Nyheter Idag.

– Tänään päätimme kaupunginhallituksen työvaliokunnassa laajentaa kaupungin jokavuotiselle Eid-juhlalle antamaa tukea. Ideaalinen tapahtuma Ramadan-paastokuukaden jälkeen, joka on vuosien ajan vetänyt puoleensa yhä useampia Malmön asukkaita, kirjoittaa sosiaalidemokraattiseen puolueeseen kuuluva Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Tuen määrää ei ole kerrottu, mutta taloudellisen tuen lisäksi muslimien Eid-tapahtumaa aiotaan mainostetaan kaupungin organisaation toimesta, ”avoimen ja kotoisan Malmön puolesta”.

Viime kesänä Katrin Stjernfeldt Jammeh väitti Malmön tilanteen olevan menossa oikeaan suuntaan kaupungin varoitettua työntekijöitään ulkona liikkumisen vaaroista. Jammehin kommentit kirvoittivat sosiaalisessa mediassa kitkeriä kommentteja, ja Jammehia nimiteltiin Bagdad Bobiksi.

Bagdad Bob, oikealta nimeltään Muhammad Sa’id al-Sahhaf, oli Saddam Husseinin tiedotusministeri. Hänet tunnettiin päivittäistä tiedotuksistaan Bagdadista Irakin sodan aikana. Tiedotukset olivat mielikuvituksellisia, värikkäitä ja valheellisia.