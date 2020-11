Maltalainen vasta perustettu puolue iskee maahanmuuttoon

Uusi poliittinen ryhmittymä Maltalla kutsuu itseään nimellä Partit Popolari (Suosittu puolue).

Puolue on maltalaisen poliitikon Paul Salomonen perustama. Puolueen johtaja kritisoi voimakkaasti maahanmuuttoa ja sen seurauksia. Työperäinen maahanmuuttokaan, jota perustellaan talouskasvulla, ei jää ilman kritiikkiä.

Hänen mukaansa maltalaiset esi-isät ovat ”jättäneet jälkeensä jalokiven, mutta nykyinen sukupolvi jättää lapsilleen betonista tehtyjä rakennuspalikoita”.

– Ihmiset on työnnetty syrjään, kukaan ei kiinnitä heihin huomiota. Meistä on tullut ihmisiä ilman ääntä. Poliitikkojen kuullaan sanovan, että tämä Maltan parasta aikaa. Mutta onko tämä totta? Ehkä muutamille raharikkaille. Entä minimipalkkalaiselle? Entä työntekijöille, joita uhkaa halpatyövoima? Salomone kritisoi hallituksen talous- ja maahanmuuttopolitiikkaa.

Maahanmuuton myötä Maltasta on tullut hävettävä paikka, jossa huumeita voi ostaa yhtä helposti kuin juustokakkuja. Rikollisuus on räjähtänyt muutaman viimeksi kuluneen vuoden aikana. Loisteliaan menneisyyden lailla Maltan kielikin on katoamassa, sillä maltalaisten odotetaan opettelevan ja käyttävän ulkomaalaisten kieliä kuten englantia.

Salomonella ei sinällään ole mitään ulkomaalaisia vastaan, mutta maahantulijoiden tulee opetella ja omaksua maltan kieli ja saarivaltion kulttuuri.

Siirtolaisuus – Salomone uskoo – on pysäytettävä Afrikassa, ei Välimerellä. Sitäpaitsi jos jollakulla on varaa maksaa matkastaan 4000-6000 euroa, hän ei ole pakolainen. Sen sijaan kyseessä on elintasosiirtolainen, sanoo Salomone.

