Marine Le Pen lupaa karkottaa rikolliset maahanmuuttajat tullessaan valituksi Ranskan presidentiksi vuonna 2022

Vuoden 2017 presidentinvaaleissa yksikään ehdokkaista ei saanut ensimmäisellä kierroksella yli 50 prosentin enemmistöä, mikä tarkoitti uutta kierrosta kahdelle eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle. Toisella kierroksella liberaali Emmanuel Macron voitti kansallismielisen Marine Le Penin.

Kun seuraavat vaalit kahden vuoden kuluttua alkavat tulla lähemmäksi, Rassemblement National (RN) -puolueen johtaja Le Pen puhuu tavoitteistaan, jos hänestä tulee maan ensimmäinen naispresidentti.

Hän viittaa tutkimukseen, joka osoittaa, että 68 prosenttia ranskalaisista ei tunne oloaan turvalliseksi kotimaassaan. Le Pen lupaa karkottaa rikolliset maahanmuuttajat, jos hän voittaa vuoden 2022 vaalit.

Face à cet #ensauvagement et cette délinquance, je ne tremblerai pas : une fois au pouvoir, je ferai tout pour rétablir la SÉCURITÉ pour les Français. pic.twitter.com/s0qTC1KsjG

– Poliitikon, etenkään hallituksen, rooli ei ole kommentoida tai tuomita vaan toimia, Le Pen sanoi.

– Kun tulee aika käyttää valtaa, en epäröi: rikoksentekijät asetetaan sinne minne he kuuluvat – ranskalaiset vankilaan, ulkomaalaiset lentokoneeseen.

Viime kuukausina Ranskassa kuten muuallakin maailmalla on nähty väkivaltaisia mellakoita. Poliisin ja pelastushenkilöstön kimppuun käydään usein. Samaan aikaan rasismisyytökset ovat saaneet monet poliisit pelkäämään seurauksia niin, etteivät he puutu rikoksiin vaan sallivat rikollisten käyttää väkivaltaa ilman seuraamuksia.

– On korkea aika, että rikollisten pelko korvataan santarmin pelolla: katsokaa näitä kuvia ja kertokaa minulle, vallitseeko maassamme laki!

Il est grand temps que la peur du voyou soit remplacée par la peur du gendarme : regardez ces images, et dites-moi si on est dans un pays de droit ! Quand on s’en prend de la sorte à la police, imaginez ce que risque le quidam… pic.twitter.com/JSLrMEiIAn

