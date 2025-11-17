Marine Le Pen vetäytyy presidenttikisasta, mikäli tuomio pysyy – tukee Bardellaa seuraajaksi

Ranskan kansallismielisen liikkeen johtohahmo Marine Le Pen ilmoitti, ettei aio asettua ehdolle vuoden 2027 presidentinvaaleissa, mikäli tuomio hänen aiemmasta rikossyytteestään jää voimaan.

Marine Le Penin mukaan hän tukee tällöin puolueen nykyistä varapuheenjohtajaa Jordan Bardellaa ehdokkaaksi.

Le Penin lausunto tuli sen jälkeen, kun Ranskan korkein oikeus päätti käsitellä hänen valituksensa tuomiosta, joka koskee vuoden 2015 sosiaalisen median julkaisua. Kyseisessä postauksessa Le Pen jakoi kuvia ISIS-terroristien julmuuksista, vastauksena väitteisiin, joiden mukaan hänen puolueensa olisi ”fasistinen”. Tuomioistuin katsoi, että kuvat olivat ”väkivaltaa ihannoivia”, ja langetti Le Penille rikostuomion.

”Jos tuomio pysyy voimassa, en voi olla ehdolla presidentiksi,” Le Pen totesi France 2 -kanavan haastattelussa. Hän painotti, että rikostuomio estäisi hänen osallistumisensa vaaleihin, vaikka hän ei ole saanut vankeustuomiota. Le Penin mukaan hän ei halua, että hänen henkilökohtainen oikeusprosessinsa varjostaisi Kansallisen liittouman kampanjaa.

Jordan Bardella – nuori ja karismaattinen johtaja

Le Pen kertoi tukevansa Jordan Bardellaa, mikäli hän itse ei voi osallistua vaaleihin. Bardella, 29, toimii tällä hetkellä Kansallisen liittouman puheenjohtajana ja on Euroopan parlamentin jäsen. Hän on noussut nopeasti puolueen keskeiseksi hahmoksi, ja hänen johtamansa kampanja Euroopan parlamentin vaaleissa on saanut laajaa huomiota.

”Jordan on valmis. Hän on kyvykäs, rohkea ja hänellä on selkeä visio Ranskan tulevaisuudesta,” Le Pen sanoi. Hän korosti, että Bardella edustaa puolueen arvoja ja pystyy yhdistämään kansallismieliset äänestäjät.

Poliittinen tausta ja oikeusprosessi

Marine Le Penin oikeusprosessi juontaa juurensa vuoteen 2015, jolloin hän julkaisi Twitterissä kolme kuvaa ISIS:n uhreista. Julkaisut olivat reaktio toimittajan väitteisiin, joiden mukaan Kansallinen liike olisi ”fasistinen”. Le Penin mukaan kuvien tarkoitus oli osoittaa, mitä todellinen fasismi tarkoittaa.

Vuonna 2022 tuomioistuin katsoi, että kuvat olivat ”väkivaltaa ihannoivia” ja langetti Le Penille rikostuomion. Le Pen valitti tuomiosta, ja nyt korkein oikeus on ottanut asian käsittelyyn. Mikäli tuomio pysyy voimassa, se voi estää hänen osallistumisensa presidentinvaaleihin, vaikka kyseessä ei ole vankeustuomio.

Kansallisen liittouman tulevaisuus

Le Penin päätös olla asettumatta ehdolle, mikäli tuomio pysyy, on merkittävä käänne Ranskan poliittisessa kentässä. Hän on ollut puolueen kasvot yli vuosikymmenen ajan ja noussut toiselle kierrokselle presidentinvaaleissa vuosina 2017 ja 2022. Hänen vetäytymisensä avaa tilaa uudelle sukupolvelle, jota Bardella edustaa.

Puolueen kannattajat seuraavat nyt tiiviisti oikeusprosessin etenemistä ja Bardellan mahdollista nousua presidenttiehdokkaaksi. Le Penin mukaan päätös on tehtävä ajoissa, jotta puolue voi valmistautua vaaleihin ilman epävarmuutta.

Lähde: Breitbart

