Marjanpoimijoita lennätetään tänäkin kesänä Suomeen ulkomailta

Suomalaiset marjatilat ovat jo pitkään turvautuneet ulkomaalaisiin kausityöntekijöihin.

Tänä vuonna Suomen marjatiloilla on paljon poimijoita Ukrainasta ja heistä valtaosa työskentelee tilapäisen suojelun työluvalla. Osa taas on matkustanut Suomeen kausitöihin ja aikoo palata Ukrainaan.

Jotkut tilapäisen suojelun piirissä olevista ukrainalaisista ovat kuitenkin kieltäytyneet kausityöstä, sillä he pelkäävät menettävänsä tukensa ja vastaanottorahansa. Tilanomistajilla onkin tiedossa tapauksia, joissa henkilö on pyytänyt maksamaan palkkaa ilman verokorttia. Ukrainalaiset myös lähettävät saamiaan tuloja kotimaahansa, mikä on vähentänyt heidän Suomessa elämiseen jääviä rahojaan.

Ukrainan lisäksi marjanpoimijoita on tuotu Suomeen muun muassa Kaukoidästä ja Keski-Aasiasta. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa marjatilat ovat solmineet uusia suhteita Uzbekistaniin. Myös virolaisia, bulgarialaisia, venäläisiä ja marokkolaisia sekä Suomessa asuvia kaakkoisaasialaisia, kuten thaimaalaisia ja vietnamilaisia, on ollut tiloilla poimintatöissä.

Marjatiloilla olisi halua työllistää suomalaisia työttömiä ja opiskelijoita, mutta ukrainalaisten tapaan hekin pelkäävät tukiensa menettämistä.

”Olisihan meillä Suomessa työttömiä, joilla olisi aikaa tulla töihin, mutta samalla tavalla heidänkään ei kannata ottaa työtä vastaan. Se on minusta hullua”, sanoo marjatilaa Pieksämäellä pitävä Ulla Hynninen.

Lähde: Yle