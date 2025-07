Marokkolainen laiton maahanmuuttaja sytytti 17-vuotiaan tyttöystävänsä tuleen Gran Canarialla

17-vuotias tyttö on kriittisessä tilassa sen jälkeen, kun hänen 20-vuotias poikaystävänsä, marokkolainen laiton maahanmuuttaja, kaatoi polttoainetta hänen päälleen ja sytytti hänet tuleen varhain viime keskiviikkoaamuna La Isletan kaupunginosassa Las Palmasissa, Gran Canarialla.

Kanariansaarten hallituksen holhouksessa oleva teini-ikäinen sai palovammoja 95 prosentin alueelle kehostaan ja on edelleen tehohoidossa Sevillan palovammayksikössä.

Canarias7:n mukaan epäilty, joka on tunnistettu Abarrafia Haderiksi, saapui Espanjaan noin kuusi viikkoa sitten maahanmuuttajien veneellä ja otettiin kiinni Salvamento Marítimon, espanjalaisen etsintä- ja pelastusviraston, toimesta Arrecifen lähellä. Hänellä ei ollut laillisia asiakirjoja, ja hänelle määrättiin karkotusmääräys, jonka mukaan hänet oli palautettava Marokkoon.

Karkotusta odottaessaan hän majoitettiin väliaikaiseen majoitukseen Canarias 50 -sotilastukikohdassa, joka sijaitsee lähellä hyökkäyksen tapahtumapaikkaa.

Tapaus sattui varhain viime viikon tiistaina noin klo 4.00 Angostura-kadulla. Rikostekniset tutkijat ja kansallinen poliisi pysyivät paikalla aamuun asti tutkiakseen palossa vaurioitunutta rakennusta, jossa epäilty ja uhri olivat tiettävästi asuneet yhdessä.

Viranomaisten mukaan tyttö karkasi usein valtion lastenkodista viettääkseen aikaa Haderin kanssa, vaikka lastenkoti oli tehnyt katoamisilmoituksen jo päivää ennen hyökkäystä. Heidän suhteensa luonne on vielä tutkittavana, ja poliisi selvittää, onko tapaukseen mahdollisesti sekaantunut kolmas henkilö.

”Kanariansaarten hallitus väittää, ettei sillä ole todisteita siitä, että he olivat pari, vaikka se on havainnut merkkejä siitä”, espanjalaisen hallituksen edustaja sanoi El Paísin mukaan. ”Pääpaino on oltava halveksittavassa teossa, joka näyttää olevan sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa, riippumatta siitä, oliko poika tytön kumppani vai ei.”

Tytön polttamisen jälkeen Hader kärsi savukaasujen hengittämisestä ja vietiin poliisin valvonnassa sairaalaan. Hän on edelleen pidätettynä, kun tutkinta jatkuu.

Lähde: Remix News

