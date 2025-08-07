Marokkolainen tuomittiin Ranskassa vankeuteen – puukotti laittomasti asuvaa huonetoveriaan, joka oli sanonut alkoholinkäytön olevan ”haram”

Hyökkäys tapahtui sen jälkeen, kun uhri vastusti oluen säilyttämistä yhteisessä jääkaapissa, mikä johti raivoisaan puukotukseen.

Marokon kansalainen on tuomittu kahden vuoden vankeusrangaistukseen ja määrätty poistumaan Ranskasta sen jälkeen, kun hän oli puukottanut maahanmuuttajakämppistään alkoholista syntyneen riidan aikana, Libournen tuomioistuin ilmoitti torstaina 24. heinäkuuta.

Tapaus sattui perjantai-iltana 27. kesäkuuta Libournessa.

Pelastuspalvelu vastasi puukotuksesta tehtyyn ilmoitukseen ja löysi uhrin istumasta maassa, vakavasti loukkaantuneena ja ”omassa veressään uimassa”, tuomari tiivisti oikeudessa. Uhri oli saanut syviä haavoja selkään, kaulaan, lantioon ja käsivarsiin, jotka vaativat sairaalahoitoa ja 12 päivän sairausloman.

Sud Ouestin mukaan hyökkääjä, 26-vuotias marokkolainen mies, joka asui samassa laittomasti vallatussa asunnossa kuin uhri, sai myös vammoja, muun muassa murtuneen nenän.

Syytetty kiisti aluksi hyökkäyksen oikeudessa sanoen: ”Kaikki mitä kuulin, on valhetta.” Oikeuslääketieteelliset todisteet kuitenkin kumosivat hänen väitteensä. Hänen huoneensa vaatekaapin päältä löydettiin verinen keittiöveitsi, jossa oli hänen sormenjälkensä. Hän väitti, että veri oli peräisin edellisenä päivänä vihannesten leikkaamisesta, mutta tuomioistuin ei hyväksynyt tätä selitystä.

Välirikko alkoi, kun syytetty laittoi olutta uhrin huoneessa olevaan jääkaappiin. Uhri vastusti sitä sanoen, että alkoholi on ”haram” ja siten islamissa kiellettyä. Riita kärjistyi nopeasti. ”He kielsivät minua juomasta alkoholia, koska se on haram”, syytetty kertoi oikeudessa. Hän myönsi tappelun, mutta kiisti käyttäneensä veistä ja väitti: ”Hän aloitti sen. En lyönyt häntä veitsellä.”

Oikeus kuuli, että pari oli yksi 16:sta maahanmuuttajasta, jotka asuivat ahtaassa 65 neliömetrin huoneistossa ja maksoivat vuokraa 100–300 euroa. Puolustus väitti, että ahtaat olosuhteet ja mukavuuksien puute johtivat jännitteisiin, joita paikallinen slummiasuntojen vuokraisäntä tarkoituksellisesti hyödynsi. Vuokraisäntä on myös poliisitutkinnassa ihmiskaupasta.

Jääkaappi oli puolustuksen mukaan siirretty uhrin huoneeseen provosoidakseen konfliktia ja tehdäkseen tilaa uusille vuokralaisille.

Hylkäämällä vakavamman syytteen murhayrityksestä tuomioistuin katsoi syytetyn syylliseksi törkeään pahoinpitelyyn aseella. Vankeusrangaistuksen ja karkotusmääräyksen lisäksi hänelle määrättiin 10 vuoden maahantulokielto Ranskaan ja viiden vuoden aseiden hallussapitokielto.

Uhrin asianajaja kuvaili tapahtumaa ”kauhuelokuvaksi” ja sanoi, että hänen asiakkaansa oli edelleen syvästi traumatisoitunut ja pelkäsi palata Libourneen.

Lähde: Remix News

