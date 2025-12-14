Arabi aloitti rodullisen väkivallan aallon italialaisnaisia kohtaan hänen yritettyä epäonnistuneesti tehdä tuttavuutta paikalliseen naiseen.

20-vuotias mies Marokosta, Mohamed Amine Elouardoui, pahoinpiteli lukuisia naisia Italiassa Praton kaupungissa vain kahden kuukauden aikana.

Kymmenen naista joutui Elouardaouin uhriksi, osan heistä kärsien murtumia ja pysyviä jälkiä ulkonäköönsä. Arabia ei kuitenkaan karkotettu tai virallisesti pidätetty, koska tämä oli aiemmin tuomittu mielenterveydellisesti kyvyttömäksi vastaamaan teoistaan.

Elouardaoui oli kertonut psykiatrilleen yrittäneensä lähestyä italialaisnaista ja tulleen torjutuksi, mikä sai hänet vihaamaan italialaisia naisia niin paljon, että hän päätti alkaa pahoinpitelemään heitä satunnaisesti. Eräässä tapauksessa arabi oli alkanut lyömään naista supermarketissa, mikä aiheutti tälle murtumia leukaan, poskiluuhun ja silmäkuoppaan.

Toisessa tapauksessa Elouardaoui oli murtanut käden 64-vuotiaalta naiselta ja heti seuraavana päivänä iskenyt 30-vuotiasta rikkinäisellä pullolla. Lukuisten pahoinpitelyjen vakavuudesta huolimatta oikeus totesi Elouardaouin olevan kyvytön vastaamaan rikoksistaan oikeudellisesti, hänen psykiatrinsa todistettua miehen kärsivän skitsofreniasta ja psykoositiloista. Vankilan sijaan arabi lopulta asetettiin tahdonvastaiseen mielenterveyshoitoon.

Lähde: Remix News

