Marokkolaismies kidutti ja raiskasi vammaista naista vuosia

Poliisin kuvaama “aito kauhu” avautui asunnosta, josta löytyi vakavasti loukkaantunut nainen ja huumeiden ympäröimä marokkolaismies.

Italian Trevisossa käytävä oikeudenkäynti paljastaa karun kokonaiskuvan vuosia jatkuneesta alistamisesta ja väkivallasta. Syytettynä on 41‑vuotias Marokon kansalainen, jonka epäillään pahoinpidelleen ja seksuaalisesti väkivaltaisesti kohdelleen 49‑vuotiasta vammaista naista tammikuussa 2025.

Oikeudessa 22. tammikuuta 2026 kuultu uhrin todistus oli järkyttävä. Nainen kuvasi yön, joka päättyi tajuttomuuteen ja vakaviin vammoihin. Hän kertoi kokeneensa sekä fyysistä että seksuaalista väkivaltaa tavalla, joka sai tutkijat kuvailemaan tapahtumapaikkaa “aidoksi kauhuksi”.

Uhrin ja syytetyn suhde oli alkanut vuosia aiemmin. Miehellä oli taustallaan päihdeongelmia sekä tuomio naisen ja parin yhteisen lapsen kaltoinkohtelusta, kertoi italialainen uutiskanava Treviso Today. Siitä huolimatta nainen päästi miehen takaisin kotiinsa tämän vakuuteltua muuttuneensa ja lupaillessa tukea arjessa.

Väkivalta kiihtyy

Syksyllä 2024 tilanne romahti. Syytetyn kerrotaan muuttuneen yhä aggressiivisemmaksi, uhkailleen naista ja käyttäneen väkivaltaa. Erään riidan yhteydessä mies uhkasi naisen ja lapsen henkeä.

Tammikuun 5. päivänä 2025 väkivalta kärjistyi. Oikeudessa kuultujen tietojen mukaan mies, alkoholin ja huumeiden vaikutuksen alaisena, pahoinpiteli naista rajusti ja raahasi tämän kylpyhuoneeseen, missä väkivalta jatkui. Uhrin mukaan hän menetti tajuntansa iskun seurauksena.

Kun nainen onnistui seuraavana aamuna soittamaan hätänumeroon ja kertomaan tulleensa brutaalisti pahoinpidellyksi, poliisi löysi asunnosta laajan väkivallan jälkiä. Veri oli levinnyt useisiin huoneisiin. Mies makasi sängyllä huumevälineiden, folioiden ja crack-piippujen ympäröimänä.

Nainen oli viilletty auki mattoveitsellä. Tutkijat löysivät pullon, jolla syyttäjien mukaan mies raiskasi hänet.

Syytetty kiistää

Mies kiistää syytteet ja väittää uhrin vammojen johtuneen tapaturmasta. Tutkijoiden mukaan biologinen näyttö kuitenkin viittaa vahvasti hänen syyllisyyteensä: syytetyn verta löytyi välineestä, jota epäillään käytetyn hyökkäyksessä, ja uhrin verta sen teräosasta.

Miestä syytetään pahoinpitelystä, törkeästä henkilövahingosta ja seksuaalisesta väkivallasta. Hän on edelleen vangittuna Santa Bonan vankilassa. Uhrin turvallisuuden vuoksi hän todisti suojaseinän takaa.

Tuomio on määrä antaa 19. helmikuuta.

