Marokkolaismies pidätettiin Italiassa – 26‑vuotias nainen joutui sapelihyökkäyksen ja raiskausten uhriksi

Marokkolaismies oli pidätetty vain kuukausia aiemmin samanlaisesta rikoksesta, mutta pääsi jatkamaan väkivaltaista toimintaansa.

Bottanucossa asuva 43‑vuotias Marokosta kotoisin oleva mies on otettu kiinni poikkeuksellisen raa’an hyökkäyksen jälkeen. Uhriksi joutui 26‑vuotias nainen, jota epäillään pahoinpidellyn sapelilla ja raiskatun useita kertoja yhden yön aikana.

Naisen kerrotaan olleen huumattuna. Hän tuli tajuihinsa lauantai-iltapäivänä miehen asunnossa — ilman housuja, koko keho kipeänä. Hänellä oli mustelma ohimossa, palovamma kädessään, selkäkipuja, naarmuja ja turvotusta. Hän ei muistanut tapahtumista mitään ja pakeni välittömästi.

Hän nappasi ensimmäiset käsiinsä osuneet vaatteet, otti vanhan Motorola‑puhelimen, juoksi kadulle ja soitti hätäkeskukseen.

Sairaalassa, Bergamon paavin mukaan nimetyssä Giovanni XXIII ‑sairaalassa, lääkärit totesivat selviä merkkejä seksuaalisesta väkivallasta ja pitivät naisen useita päiviä tarkkailussa. Paikalle tulleet Osio Soton karabinieerit kirjasivat uhrin kertomuksen — mukaan lukien havainnon suurista huumemääristä miehen asunnossa, kertoo Corriere della Sera.

Tutkijat onnistuivat kokoamaan tapahtumaketjun 27. helmikuuta illalta. Nainen oli mennyt tuttavansa kanssa tapaamaan marokkolaismiestä. Tämän tuttavan rooli tapahtumien järjestelyssä on yhä tutkinnan alla.

Epäilty, H.M., vaikutti aluksi ystävälliseltä. Tilanne muuttui, kun nainen kieltäytyi hänen vaatimuksistaan: vihreä tee, huumeet ja yhteinen suihku. Mies heitti häntä lasiesineellä, löi kylkeen metalliesineellä ja raahasi kylpyhuoneeseen yrittäen pakottaa hänet suihkuun. Tämän jälkeen naisen muisti pimeni täysin.

Poliisin mukaan nainen sai tuolloin huumaavan aineen tietämättään — ja joutui useiden raiskausten kohteeksi.

Poliisi löysi asunnosta huumeita ja sapelin

Lauantai-iltana poliisi teki kotietsinnän miehen asuntoon Bottanucossa. Paikalta löytyi 82 grammaa kokaiinia, 10 grammaa hasista, pakkausmateriaaleja ja 730 euroa käteistä, joiden epäillään olevan huumekaupan tuottoa. Lisäksi asunnosta löytyi kaksi noin metrin pituista sapelia, joista yhtä epäillään käytetyn pahoinpitelyssä. Naisen farkut ja nahkatakki olivat edelleen lattialla — housuista löytyi biologisia jälkiä, jotka vastasivat siemennestettä. Mies pidätettiin välittömästi.

Epäillyllä on pitkä rikoshistoria. Hänet oli pidätetty vain viisi kuukautta aiemmin Milanon alueella täsmälleen samanlaisesta seksuaalirikoksesta. Hänen taustaltaan löytyy myös huumerikoksia, uhkauksia, kätkemisrikoksia ja aseiden hallussapitoa.

Kuulusteluissa mies kiisti kaiken. Hän väitti, ettei huumeet olleet hänen — ”joku oli lavastanut hänet”. Seksuaaliväkivallasta hän sanoi ensin ”säälineensä naista, koska tämä oli tullut paikalle jo valmiiksi loukkaantuneena”. Kun hänelle esitettiin vaatteista löytyneet todisteet, hän myönsi antaneensa naiselle ”vain muutaman suukon ja halauksen”.

Tuomari ei uskonut selityksiä

Tutkintatuomari Luca Bonifacio ei pitänyt selityksiä uskottavina ja määräsi miehen tutkintavankeuteen. Tuomarin mukaan miehen kohdalla on ”konkreettinen riski rikoksen toistumisesta”. Hänen profiiliaan kuvailtiin ”hälyttäväksi sekä väkivallan laadun että tuoreen, samanlaisen rikosepäilyn vuoksi”.

Tuomarin mukaan vangitseminen oli ainoa keino hillitä miehen ”hillitsemättömiä epäsosiaalisia impulsseja”.

Laajemmassa kuvassa Italiassa ulkomaalaistaustaiset tekevät 44 prosenttia kaikista seksuaalirikoksista, vaikka heitä on vain 9 prosenttia väestöstä.

