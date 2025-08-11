Marokkolaismies tuomittu 7-vuotiaan kuristamisesta kadulla ja lapsen perheen kaasuttamisesta kyynelkaasulla

43-vuotias Salim Bouzaknoun hyökkäsi lapsen kimppuun humalassa ja käytti myöhemmin kyynelkaasua uhrin perheenjäseniin heidän kotinsa edessä tapahtuneen yhteenoton aikana.

43-vuotias mies on tuomittu Ranskassa 18 kuukauden vankeusrangaistukseen sen jälkeen, kun hän oli pahoinpidellyt väkivaltaisesti 7-vuotiasta poikaa ja myöhemmin hyökännyt kyynelkaasulla lapsen perheen kimppuun myöhäisillan riidan aikana.

Beauvais’n tuomioistuin kumosi myös kolmen kuukauden ehdollisen tuomion ja määräsi viiden vuoden aseen hallussapitokiellon.

Hyökkäys tapahtui 2. elokuuta. Tuolloin vahvasti päihtyneen Salim Bouzaknounin kerrotaan nostaneen lapsen ilmaan ja kuristaneen häntä kadulla, kunnes poika oksensi. Tapahtumasta jäi näkyvät jäljet lapsen kaulaan. Oikeudessa Bouzaknoun yritti perustella pahoinpitelyä sillä, että poika oli loukannut häntä.

”Hän loukkasi minua kaikilla mahdollisilla nimillä auringon alla. Joten menin puhumaan hänelle, otin häntä kauluksesta kiinni ja ravistin häntä hieman, jotta hän ymmärtäisi”, Bouzaknoun kertoi oikeudelle Courrier Picardin mukaan. ”Hän on levoton ja huonosti koulutettu, mutta en missään nimessä halunnut satuttaa häntä.”

Todistajat ja lapsen vammat olivat ristiriidassa miehen version kanssa.

”Hän asettaa itsensä samalle tasolle 7-vuotiaan lapsen kanssa, mikä herättää vakavia kysymyksiä”, syyttäjä huomautti.

Myöhemmin samana iltana pojan vanhemmat palasivat Bouzaknounin asunnolle poikansa ja tyttärensä kanssa vaatien selitystä. Bouzaknoun vastasi suihkuttamalla heitä kyynelkaasulla. Perhe joutui pakenemaan autoonsa ja soittamaan poliisille.

Mies väitti puolustautuneensa ja totesi, että perheen isä löi häntä ensin ja että hän pelkäsi turvallisuutensa puolesta: ”Hän löi minua kasvoihin, murtuneeseen leukaani… hän haisi alkoholille, ja minua alkoi pelottaa.”

Väkivallasta huolimatta Bouzaknoun väitti olevansa läheinen perheen kanssa ja totesi: ””Pojan äiti on lapsuuden ystävä””. Hän arveli, että lapsen väitetyt loukkaukset saattoivat liittyä rikottuun lupaukseen: ”Sanoin hänelle, että toisin hänelle Marokon pelipaidan, jossa oli Achraf Hakimi. Hän oli jo kutsunut minua valehtelijaksi sen takia.”

Bouzaknoun myönsi juovansa, mutta vähätteli alkoholismiaan ja syytti siitä työttömyyttä, sosiaalista eristäytymistä, vaikeaa avioeroa ja huonoja vaikutteita. ”Juomiseni on enemmän sosiaalista kuin riippuvuutta aiheuttavaa”, hän sanoi. Pahoinpitelypäivänä hänet oli jo pidätetty julkisesta juopumuksesta.

Oikeus ei ollut vakuuttunut. Syyttäjä korosti hänen laajaa rikosrekisteriään, johon kuului 16 aiempaa tuomiota, joista yhdeksän väkivaltarikoksista.

Bouzaknoun on myös edelleen tuomioistuimen määräämässä aseenkantokiellossa.

