Massiivinen paluumuutto: Lähes 120 000 syyrialaista palaa kotimaahansa Libanonin sodan keskeltä

Israel–Hizbollah-sodan syttyminen on käynnistänyt valtavan paluumuuton, kun kymmenet tuhannet syyrialaiset jättävät Libanonin taakseen.

Libanonissa vuosia eläneet syyrialaiset pakolaiset ovat aloittaneet historiallisen paluumuuton takaisin Syyriaan sen jälkeen, kun Israelin ja Hizbollahin välinen sota roihahti jälleen täyteen liekkiin. Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n tuoreiden lukujen mukaan yli 119 000 syyrialaista on ylittänyt rajan takaisin kotimaahansa vain muutamassa viikossa. Kokonaismäärä Libanonista Syyriaan palanneita on jo 125 784 ihmistä, European Conservativen mukaan.

Libanon, joka on kantanut harteillaan arviolta miljoonaa syyrialaista vuoden 2011 sisällissodan jäljiltä, ajautui mukaan alueelliseen konfliktiin 2. maaliskuuta. Iranin tukema Hizbollah iski Israeliin vastauksena Yhdysvaltain ja Israelin operaatioon, jossa Iranin ylin johtaja sai surmansa. Israel vastasi välittömästi rajuilla ilmaiskuilla ja maahyökkäyksillä Etelä-Libanonissa.

Libanonin terveysministeriön mukaan neljä syyrialaista sai surmansa tiistain pommituksissa. Samaan aikaan Syyria itse on pysynyt toistaiseksi sotilaallisen eskalaation ulkopuolella, vaikka alue kuohuu.

Paluumuutto ei ole täysin uusi ilmiö. YK:n pakolaisjärjestön mukaan yli puoli miljoonaa syyrialaista palasi Libanonista Syyriaan jo viime vuonna sen jälkeen, kun Iranin ja Hizbollahin tukema pitkäaikainen johtaja Bashar al-Assad syöstiin vallasta vuonna 2024. Nyt sota Libanonissa on kiihdyttänyt liikehdintää entisestään.

Monille syyrialaisille valinta on karu: jäädä Libanoniin keskelle Israelin ja Hizbollahin välistä sotaa — vai palata kotimaahan, joka on vasta toipumassa vuosikymmenen mittaisesta sisällissodasta. Silti kymmenet tuhannet ovat päättäneet, että koti on sittenkin turvallisempi vaihtoehto kuin Libanonin nopeasti paheneva tilanne.

