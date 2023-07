Massiivinen siirtolaisproomu on telakoitunut Ison-Britannian Portlandin pienelle saarelle – paikalliset ovat raivoissaan

VIDEO: Massiivinen siirtolaisproomu on saapunut pienelle brittisaarelle, mikä on aiheuttanut raivoa paikallisten keskuudessa, koska he ovat huolissaan jo ennestään rajallisten resurssien kuormituksesta, vaikutuksesta terveyspalveluihin ja matkailualaan kohdistuvista rasitteista.

Eräs nainen kertoo videolla, kuinka vaikeaa on päästä hammaslääkärin tai lääkärin vastaanotolle, koska resurssit eivät riitä. Alueen väkiluku on pieni.

”Täällä Portlandissa on vain 13 000 ihmistä. Miksi heidät tuodaan tänne?

Täällä ei ole tarvittavaa infrastruktuuria. Luulen, että paikalliset resurssit venyvät liikaa”, nainen pohtii huolestuneena.

Lontoon ja Liverpoolin kaltaiset paikat ovat kaikki kieltäytyneet ottamasta proomua vastaan. Portlandin pieni saari kamppailee uuden siirtolaisväestön vastaanottamisen ongelmien kanssa. Terveyspalvelut ovat suuri ongelma.

Eräs toinen nainen kertoo videolla myös terveyspalvelujen ongelmista.

”Meillä on vaikeuksia. Kamppailemme saadaksemme lääkäriaikoja. Ja he kaikki

pääsevät lääkäreillemme ennen meitä. Portland ei ole ottanut sitä lainkaan huomioon. Palvelujemme resurssit ovat jo nyt äärirajoilla ja he tuovat tänne proomun, jossa on 500 ihmistä.”

Nämä uudet tulokkaat asetetaan myös paikallisten asunnottomien edelle.

Videolla haastatellaan myös erästä paikallista miestä, joka on huolissaan asuntotilanteesta.

”Näyttää siltä, että he menevät asuntojonossa britannialaisten edelle. Turvataloissa on 237 000 koditonta, joista 100 000 on lapsia. Mitä hallitus tekee heidän hyväkseen? Tähän he silti haaskaavat rahaa.”

Ongelma ei ole vain palvelujen resurssien puute vaan myös väestörakenteen ja kulttuurin radikaali muuttuminen

”Heillä on valtavia kulttuurieroja täällä oleviin ihmisiin verrattuna. He tulevat tänne, ja kaikki tulee olemaan sen jälkeen heidän kulttuurinsa mukaista. Se ei välttämättä ole kovinkaan hyvä asia”, sanoo nainen videolla.

Kuten muissakin paikoissa eri puolilla Isoa-Britanniaa ihmiset eivät koskaan sanoneet haluavansa tätä kehitystä.

”Mielipiteeni proomusta on se, että Portlandin satama on tehnyt häpeällisen teon

tekemällä sopimuksen hallituksen kanssa kuulematta Portlandin asukkaita, ilman suostumusta ja ilman minkäänlaista harkintaa”, toinen nainen toteaa.

Matkailualalle aiheutuvat rasitteet ovat myös suuri tekijä paikallisille asukkaille.

”Heidät kaikki laitetaan busseihin ja kuljetetaan Weymouthiin, joka on rankattu yhdeksi maailman parhaimmista rannoista. Me olemme viiden parhaan kärkisijoilla Euroopassa. Millainen vaikutus sillä on paikallisyhteisöön?” nainen pohtii.

Paikalliset tuntevat itsensä petetyiksi Ison-Britannian sisäministeriön

ja paikallisten poliitikkojen toimesta.

”Olen keskittynyt siihen seikkaan, että Portlandin satama ja Langham Industries ovat tehneet sopimuksen suljettujen ovien takana, tienaavat tällä paljon rahaa, mikä on täysin häpeällisiä. He ovat ahneita. He ovat rahastaneet tällä ottamatta huomioon meitä asukkaita. Häpeällinen sopimus, jonka he ovat tehneet sisäministeriön kanssa. Dorsetin neuvosto antoi täysin periksi ja he vain hyväksyivät sen. He eivät ole mielestäni taistelleet tarpeeksi vastaan. Mielestäni se on myös häpeällistä”, nainen toteaa.

Pienemmissä kaupungeissa ja maaseudulla asuvat britit tuntevat, että heistä on tullut

kaatopaikka maan kasvavalle maahanmuuttajaväestölle koska paikallisille suunnattuja palveluja on leikattu jo vuosikymmeniä.

”Mitä ne 500 tylsistynyttä miestä tekevät, kun heillä ei ole juuri lainkaan rahaa. Ja he ovat periaatteessa yleisiä huolenaiheitani. Ja taloudelliset ongelmat, tuskin saamme ajanvarausta paikallisesta terveydenhuollosta. Mitä 500 miestä aikoo tehdä? Joudummeko siirtymään syrjään heidän vuokseen? Avataanko heitä varten vanha sairaala, jota he eivät avaisi paikallisyhteisölle?”, mies pohtii.

Britannian nettomuutto kasvoi ennätykselliseen 504 000:een vuonna 2022. Eikä tälle kehitykselle loppua näy brittiläisten kannalta.

Lähde: Remix