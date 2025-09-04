Matkalla helvettiin: 72 laitonta siirtolaista tapettiin merellä syytettynä noituudesta – epäillyt murhaajat nyt Espanjassa

Espanjan poliisi on käynnistänyt murhatutkinnan sen jälkeen, kun selviytyneet kertoivat brutaaleista tapahtumista Atlantin ylityksen aikana Afrikasta Kanariansaarille. Epäiltyjen kerrotaan olevan nyt vastaanottokeskuksissa Espanjan saarilla.

Silminnäkijöiden mukaan 20–30 nuorta Saharan eteläpuolelta tullutta miestä, jotka olivat osa 320 hengen siirtolaisvenettä, liittoutuivat ja tappoivat matkatovereitaan 15 päivän merimatkan aikana. OKdiario-lehden mukaan 72 siirtolaista syytettiin noituudesta, murhattiin kylmäverisesti ja heitettiin mereen ennen kuin alus saapui Kanariansaarille 25. elokuuta.

Matkasta selvisi hengissä 248 henkilöä, jotka ovat nyt sijoitettuina Espanjan saarille. Oikeuslähteet kertovat, että tappamiset alkoivat ruokaan ja veteen liittyvien riitojen jälkeen. Kun varkaussyytökset eivät riittäneet oikeuttamaan hyökkäyksiä, epäillyt turvautuivat noituussyytöksiin oikeuttaakseen tappamisen.

Selviytyneet kertoivat poliisille, että nuorten miesten ryhmät toteuttivat murhat saadakseen vallan ja turvatakseen omat resurssinsa. Kansallinen poliisi pyrkii nyt tunnistamaan kaikki epäillyt, joiden uskotaan olevan hajautettuna eri vastaanottokeskuksiin saarilla. Useat todistajat ovat jo vahvistaneet joukkomurhan, ja pidätyksiä odotetaan pian.

Viranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet, oliko uhreina myös naisia tai lapsia. Mikäli epäillyt todetaan syyllisiksi, heitä voi odottaa elinkautinen vankeusrangaistus, jota tarkastellaan Espanjan lain mukaisesti.

Espanjan sisäministeriön toukokuussa julkaisemien tilastojen mukaan Kanariansaarilla tapahtuneet henkirikokset ovat kasvaneet 400 prosenttia vuoden 2025 aikana verrattuna edellisvuoteen. Myös väkivaltarikokset, kuten murhayritykset ja seksuaaliset hyökkäykset, ovat lisääntyneet merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Saariston presidentti Fernando Clavijo syytti tammikuussa El Mundo -lehden haastattelussa Espanjan suuria puolueita – sosialistista PSOE:ta ja keskustaoikeistolaista PP:tä – alueen hylkäämisestä ja vaati laajaa maahanmuuttopoliittista yhteistyötä kriisin ratkaisemiseksi.

Vuonna 2024 saarille saapui yhteensä 46 843 siirtolaista Afrikasta, mikä ylitti edellisvuoden ennätyksen 39 910, kertoo Espanjan sisäministeriö

Lähde: Remix News

