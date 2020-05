Matteo Salvinin oikeudenkäynti siirtyy – syynä syyttäjien WhatsApp-viestit

Oikeudenkäynti Italian entistä sisäministeriä Matteo Salvinia vastaan on siirretty heinäkuulta lokakuulle. Syynä ovat lehdistön julkistamat tiedot aiempien juttujen syyttäjien viestittelystä. Lykkäystä perusteltiin myös oikeuslaitoksen työtaakalla korona-aikana.

Siirretyssä jutussa Matteo Salvini on syytteessä kidnappauksesta. Viime heinäkuussa toimiessaan Italian sisäministerinä Salvini määräsi rannikkovartiostoa estämään pakolaisia kuljettaneen aluksen rantautumisen Augustan satamaan Sisiliassa. Pakolaiset poimittiin aluksesta ja siirrettiin rannikkovartioston alukseen. Salvini ilmoitti, että sieltä he eivät poistu, ennen kuin EU:n tasolla on sovittu heidän vastaanotostaan.

Matteo Salvini tunnetaan Italian tiukentuneesta politiikasta joukkomittaista maahanmuuttoa vastaan. Siihen sisältyi Välimeren yli laitonta maahantuloa hoitavien vapaaehtoisjärjestöjen alusten rantautumisen estäminen. Politiikka oli luonnollisesti koko tuolloisen hallituksen hyväksymää. Hallitus hajosi reilu kuukausi Augustan tapahtumien jälkeen.

Kidnappausjuttu sai uuden käänteen pari viikkoa sitten, kun Italian lehdistö julkisti tietoja kahden syyttäjän WhatsApp-viestittelystä vuonna 2018. Uutta maahanmuuttopolitiikkaa vastaan hyökättiin toistuvissa oikeusjutuissa. Il Giornale kertoi (21.5.2020) että erään jutun syyttäjä Luca Palamera viestitti virkaveljelle Paolo Auriemmalle huolensa, kuinka nostaa syyte Salvinia vastaan, kun hänen politiikkansa on legitiimiä Italian puolustamista ja täysin korrektia. Kollega vastasi: olet oikeassa, mutta meidän on nyt toimittava.

Salvinin johtaman La Lega -puolueen puoluetoverit pyysivät presidentti Sergio Mattarellaa puuttumaan asiaan. Onhan ilmeistä, että vallan kolmijakoa on rikottu ja koko oikeuslaitos joutuu kummalliseen valoon. Salvini ilmaisi huolensa puolueettomasta oikeudenkäynnistä (21.5.2020) fb-sivullaan.

Presidentti Mattarellalle kohdistettu viesti tuli myös kidnappaus-jutun tuomarin Nunzio Sarpietron tietoon. Tuomari Sarpietro vakuutti Salvinin saavan puolueettoman oikeudenkäynnin kuten kuuluukin (La Repubblica 25.5.2020). Hän vakuutti myös, ettei hänellä tai muilla tuomareilla ole mitään tekemistä syyttäjä Palamaran kanssa. Hän kuitenkin sanoi olevansa samaa mieltä, että esille tullut syyttäjien viestittely on häpeällistä.

