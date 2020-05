Mauri Peltokangas: Tämä Eurooppa ei ole minun Eurooppani

Suomi on viime aikojen päätöksillään horjuttanut vakavasti oman maamme hyvinvoinnin jatkumoa. Sinisilmäisesti viimeisimpään Ranskan ja Saksan esittämään 500 miljardin yhteisvastuusuunnitelmaan ei vastustusta ole kuulunut nimeksikään hallituspuolueiltamme.

En voi kertakaikkisesti enää uskoa järjestelmämme olevan Suomen tai suomalaisen asialla. Sen sijaan kaikki energia, veroeurot ja lainaraha on valjastettu tukemaan Afrikan lisäksi suuria unionin maita, joiden talous on paljon paremmassa kunnossa kuin pienen Suomen ja jotka ovat aina hyötyneet Euroopan unionista tavoilla, joita meillä pidetään vähintäänkin kyseenalaisina. Vuosi vuodelta uskomattomimmat yhteisvastuu- ja taakanjakotarinat saavat hallituksemme päättäjät ”kyynelehtimään” vuolaasti ja uskomaan, että ainoa keino pelastaa Eurooppa ja koko maailma on lyödä nimiä papereihin, olivat ne kuinka läpinäkyvän räikeitä ja selviä tulonsiirtoja tai sisäistä turvallisuuttamme heikentäviä hyvänsä.

Mitä Suomi ja sen kansa ovat tehneet ansaitakseen tällaisen vihan?

Ei riitä, että Suomi on kantanut moninkertaisesti taakkansa ilmastonmuutoksen torjunnassa muihin Euroopan tai maailman maihin verrattuna. Meidän pitää nyt antaa ne viimeisetkin tuhkat pesästä auttaaksemme Ranskan ja Saksan pankkeja saamaan rahansa huonosti talouden hoitaneilta Euroopan mailta. Onko kansamme valmis uhraamaan kaiken runsaan sadan hallituspoliitikkomme utopististen suunnitelmien takia. Riittääkö ymmärrys, ettei Suomessa saa enää muistaa edes sodissamme kaatuneita sankarivainajia, vaan tilalle on otettava sairas sateenkaari-ideologinen vähemmistöperversio ja juhlia sen olemassa oloa?

Ei, niin kauan kuin meillä on vapaus, emme tällaiseen alistu.

Ei pelkästään Suomi, vaan koko Eurooppa on muuttunut vihersosialistien temmellyskentäksi, jossa järkiperäinen kehitys niin taloudellisesti kuin älyllisestikin on jotain, mitä väkisin yritetään tukahduttaa ja muokata ihmiset ideologisesti jo lastentarhoissa tukemaan täysin luonnonvastaista toimintaa ja tapoja uutena normaalina. Ihmismäärä kasvaa maapallolla räjähdysmäisesti, mutta se ei vihersosialisteja huoleta, päinvastoin koko maailmasta pyritään tekemään yksi ja yhteinen kansakunta, jossa kaikilla on yhtenäinen tasa-arvo, ihmisoikeudet ja samat mahdollisuudet.

Uskovatko he itsekään siihen, mihin tähtäävät? Heidän oma älyllisyytensä on jämähtänyt paikoilleen eivätkä he kuplassaan ymmärrä, että suurin este täydelliselle maailmalle ovat ja tulevat aina olemaan eri uskonnot, uskomukset, erilaiset kulttuurit, lait ja tavat sekä se tärkein eli geopolitiikka.

Ennemmin helvetti jäätyy kuin sosialismi valtaa maapallon!

Valtamediat ympäri maailman ovat viherpunaisia, ja Suomessakin on kiinnitetty huomiota siihen yksipuoliseen ja ideologian täyteiseen verovaroin tuotettuun uutisointiin, jota ennen olisi pidetty poliittisena agitaationa eikä sitä olisi pidetty edes parlamentaarisesti hyväksyttävänä. Toisin on nyt.

Luotto järjestelmäämme horjuu ja kansaa pidetään helposti ohjailtavissa olevina massoina ja mikä pahinta, tyhminä. Tämä on mahdollista tasan siihen saakka, kunnes se ”tyhmä kansa” päättää, että nyt riittää, eikä siihen kaikkien merkkien mukaan mene enää kauaa. Sen huomaa myös siitä kiireestä, jolla oma hallituksemmekin esityksiään eduskunnalle runnoo ja verukkeista, joilla esitykset kiireellisiksi ja ensisijaisiksi leimataan.

Sanoin taannoin täysistuntopuheessani, että ”voi Suomi parkaa”. Nyt on sanottava globaalisti: voi ihmiskunta parkaa.

Kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.)