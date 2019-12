Media boikotoi vaalivoittajaa Saksassa

Poliittinen eristäminen AfD:n kohdalla on voimissaan Saksassa. Äskettäisten Thüringenin osavaltiovaalien suurvoiton saavuttaneen puolueen paikallinen johtomies Björn Höcke on saanut porttikiellon sikäläisen Ylen kakkoskanavan ZDF:n keskusteluohjelmiin.

Asiasta ilmoitti kanavan päätoimittaja Peter Frey: ”Meidän on näytettävä, missä kulkevat demokraattisen ajattelutavan rajat”. Frey esiintyi tv-katsojien kanssa väittelyssä, jota Die Zeit on selostanut.

– Ei mediasta ole kenenkään kasvattajaksi, sanoi kanavajohtaja, mutta ”rajat on osoitettava”. Kysyttäessä saako Björn Höcke edelleen kutsuja talkshow-ohjelmiin, kuului vastaus ”Ei”. Perusteluiksi ZDF-päätoimittaja täsmensi vielä: ”Joka valitsi Höcken Thüringenin vaaleissa lokakuussa, teki samalla tietoisesti äärioikeistolaisen valinnan”.

Vaalissa AfD yli kaksinkertaisti ääniosuutensa, pyyhälsi CDU:n ohi toiseksi yli 23 prosenttiin. Edellisvaaleissa puolue oli SPD:n takana, nyt kannatus on kaksinkertaista. Samanlainen shokki oli myös Sachsenin ja Brandenburgin vaaleissa.

Päätoimittaja Freyn mielestä saksalainen journalismi ei ole liian vasemmalla.

– En voi yhtyä väitteeseen, että journalistikunta olisi leimallisesti punavihreää. Ei myöskään ZDF:n piirissä.

Hän lisäsi, ettei sekään pidä paikkaansa, että kanavalla ei olisi sijaa konservatiivisille näkökohdille.

– Onneksi takana ovat vanhan liittotasavallan ajat, jolloin heti saattoi huomata, kuka toimittaja on missäkin leirissä uraansa edistäkseen.

Päätoimittajan mielestä ZDF on ukkoutunut, eikä vain katsojakunta vaan toimittajatkin. Eikä olla tarpeeksi erilaisia. Harmi kyllä on kanavan johtoportaassa liian vähän itäsaksalaisia.

– Nykyaikana on jännittävämpää olla kirjeenvaihtaja Magdeburgissa kuin Washingtonissa.

Myös Thüringenin naapurissa Sachsen-Anhaltissa tapahtuu. ZDF on saanut nuorelta mediaväeltä kritiikkiä, että kanavan keskusteluohjelmissa esiintyy liian vähän maahanmuuttajia. Kuulemma moni peruuttaa tulonsa, koska maahantulon jälkeen on koettu vihamielisiä asenteita.

ZDF on perustettu vuonna 1963. Toimitukset kanavalla on jokaisessa osavaltiossa, mutta pääpaikka on Mainzissa. ARD:n eli yhdeksän paikallisen yle-kanavan yhdessä omistaman Das Ersten päätoimitus on Münchenissä.

Lähde Focus