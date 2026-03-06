Median ylistämä “kotouttamisen malliesimerkki” paljastui painajaiseksi – vaimon pää yhä kateissa

Saksalaismedioiden vuosia hehkuttama “mallimaahanmuuttaja” on nyt syytettynä oman vaimonsa paloittelusta – uhrin päätä ei ole vieläkään löydetty.

Eritreasta kotoisin oleva 41‑vuotias Asmerom G. nostettiin kymmenisen vuotta sitten Saksan lehdistössä jalustalle. Hänestä kirjoitettiin tarinaa, joka sopi täydellisesti poliittisesti toivottuun narratiiviin: ”ahkera, sopeutuva ja hyvin integroitunut” turvapaikanhakija, joka oli jättänyt taakseen vainon ja löytänyt uuden elämän Saksasta.

Tänään sama mies istuu tutkintavankeudessa epäiltynä oman puolisonsa, 31‑vuotiaan Weghata A.:n, raa’asta paloittelumurhasta.

“Lahjakas, luotettava, kykenevä mihin vain”

Vielä vuonna 2016 saksalaismedia esitteli Asmerom G.:n menestystarinana. Hän oli saanut työpaikan sähköasentajan apulaisena Rheinbachissa Nordrhein-Westfalenissa ja kertoi haastatteluissa paenneensa Eritreasta poliittista vainoa. Hän vakuutti haluavansa Saksan kansalaisuuden.

Työnantaja kuvaili häntä tuolloin lahjakkaaksi, tunnolliseksi ja “mihin vain kykeneväksi”, Bild-lehden mukaan.

Todellisuus iski pian vasten kasvoja

Vuotta myöhemmin kiiltokuva alkoi murentua. Asmerom G. tuomittiin Siegburgin käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä kuuden kuukauden ehdolliseen. Hän jätti Rheinbachin ja siirtyi rekkakuskiksi.

Jossain vaiheessa hän matkusti takaisin Eritreaan – syytä ei tiedetä – ja palasi Saksaan mukanaan Weghata A., joka oli hänen vaimonsa Eritrean lain mukaan. Heidän tyttärensä syntyi 26. heinäkuuta 2025.

Kolme kuukautta myöhemmin Weghata A. oli kuollut.

Koko Saksaa järkyttänyt löytö moottoritien varresta

Viime vuonna marraskuun 17. päivä A45-moottoritien varrelta Olpen lähellä löytyi jotakin, mitä ohikulkija ei unohda koskaan: kaksi irti leikattua naisen kättä. Sormenjäljet osoittivat niiden kuuluneen Weghata A:lle, joka oli ilmoitettu kadonneeksi Bonnin turvapaikkamajoituksesta. Hän asui siellä yksin pienen tyttärensä kanssa.

Muutamaa päivää myöhemmin löydettiin torso. Pää on edelleen kateissa.

Vauva hylättynä luostarin portille

Edellisenä päivänä poliisi oli löytänyt pariskunnan vauvan elossa ja vahingoittumattomana. Lapsi oli jätetty vaunuihin Waldsolmsin Kröffelbachin luostarin ulkopuolelle Hessenissä. Luostarin munkki löysi vauvan ja kaksi käsin kirjoitettua lappua, joissa oli vain nimi ja syntymäaika.

Epäilty pakeni – mutta jäi kiinni

Poliisi tunnisti nopeasti Asmerom G:n pääepäillyksi. Hän oli kuitenkin jo ehtinyt nousta lentokoneeseen ja paeta Etiopiaan. Hänet pidätettiin marraskuun lopussa.

Helmikuun alussa hänet luovutettiin Saksaan, jossa hän odottaa oikeudenkäyntiä tutkintavankeudessa.

