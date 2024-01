”Meillä on nyt ensimmäiset poliittiset vangit vuoden 1989 jälkeen” – Puolan poliisi pidätti PiS-poliitikot presidentinpalatsissa

Pelot siitä, että Donald Tuskin vasemmistolais-liberaali hallitus on hylännyt kaikki oikeusvaltion ulkomuodot Puolassa ja ryhtynyt rajuun poliisikampanjaan vastustajiaan vastaan, ovat kasvaneet. Tiistai-iltana Varsovassa todistettiin dramaattista poliisioperaatiota presidentinpalatsissa, jossa pidätettiin sisäasiainministeriön entinen päällikkö Mariusz Kamiński ja hänen entinen apulaisensa Maciej Wąsik.

Opposition Laki ja Oikeus (PiS) -puolueen johtaja Jarosław Kaczyński ilmaisi närkästyksensä todeten: ”Meillä on nyt ensimmäiset poliittiset vangit vuoden 1989 jälkeen. Tämä on skandaalimaista. Heidät tuomittiin, koska he taistelivat rikollisuutta vastaan, myös yhteiskunnan korkeimmalla tasolla. Lyhyesti sanottuna, olemme todistamassa raakuutta, joka heijastaa nykyisen hallituksen luonnetta, jolla itsellään on parlamentissa henkilöitä piileskelemässä immuniteetin takana. Puolassa ei ole järjestystä.”

Pidätys tapahtui, kun presidentti Andrzej Duda oli toisessa presidentin asunnossa, Belwederissä, tavaten Valko-Venäjän yhteisön edustajia ja oppositiojohtaja Sviatlana Tsikhanouskajaa, kertoo puolalainen uutissivusto Do Rzeczy.

Kamińskin ja Wąsikin pidätyksen jälkeen satoja mielenosoittajia kokoontui presidentinpalatsin ulkopuolelle heiluttaen Puolan valko-punaisia lippuja ja näyttäen banderolleja. Järjestäjät ilmoittivat samankaltaisesta mielenosoituksesta keskiviikolle.

Mielenosoittajat kokoontuivat myös Grenadierów-kadun poliisiasemalle, jonne Kamiński ja Wąsik vietiin. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita, kuten ”poliittiset vangit” ja ”kommunistit alas”, ja lauloivat Puolan kansallislaulua. Poliisin läsnäoloa havaittiin rakennuksen edustalla, ja Laki ja Oikeus (PiS) -puolueen poliitikot, mukaan lukien puoluejohtaja Kaczyński, saapuivat myös paikalle.

Poliitikot ilmaisivat myös avoimesti järkytyksensä sosiaalisessa mediassa. X-alustalla Jacek Sasin kritisoi toimintaa ”vallankaappauksena”, joka ”tahraa Tuskin hallinnon vuosiksi.”

Entinen Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki on kutsunut täydellistä oikeudettomuutta Tuskin valtakaudella toiseksi ”Puolan historian mustaksi sivuksi.”

Piotr Müller kyseenalaisti pidätysten laillisuuden todeten: ”Poliisi tulee presidentinpalatsiin pidättämään oppositiopuolueen kansanedustajia, jotka on armahdettu presidentin toimesta, pidättäen heidät huolimatta korkeimman oikeuden päätöksestä, joka kumoaa Sejmin puhemiehen määräyksen parlamentin valtuutusten umpeutumisesta. Poliisivaltio kiihtyy. Mitä seuraavaksi? Menevätkö he Sejmiin pidättämään lisää oppositiopuolueen kansanedustajia? Menevätkö he heidän parlamenttitoimistoihinsa?”

Radosław Fogiel kommentoi ironiaa Dudan tapaamisesta Sviatlana Tsikhanouskajan kanssa, jonka mies on poliittinen vanki Valko-Venäjällä, samalla kun poliisi tuli presidentinpalatsiin pidättämään Kamińskin ja Wąsikin.

”Yhtäkkiä on enemmän keskusteltavaa,” hän huomautti.

Mariusz Kamiński ja Maciej Wąsik, entiset anti-korruptioviraston (CBA) johtajat, tuomittiin joulukuussa maanpetoskandaalissa, huolimatta siitä, että heidät oli armahdettu presidentti Andrzej Dudan toimesta vuonna 2015. Małgorzata Paprocka presidentin toimistosta selitti Radio Zetissä, että armahdus oli laillinen ja perusteellisesti tarkastettu merkittävien viranomaisten toimesta vuonna 2015. Kamiński ja Wąsik ovat kieltäytyneet tunnustamasta sekä tuomioistuimen päätöstä että päätöstä poistaa heidät parlamentin valtuutuksistaan.

