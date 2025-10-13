Meloni oikeuteen väitetystä osallisuudesta Israelin kansanmurhaan – ”En usko, että maailmassa on toista vastaavaa tapausta”

Italian pääministeri Giorgia Meloni ja kaksi ministeriä ovat joutuneet kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkintaan epäiltynä osallisuudesta Israelin Gazaan kohdistuneisiin sotatoimiin, joita pidetään kansanmurhana.

Pääministeri Giorgia Meloni on joutunut kansainvälisen oikeusprosessin kohteeksi, kun häntä ja kahta ministeriä syytetään osallisuudesta Israelin Gazaan kohdistuneisiin sotatoimiin, joita palestiinalaisjärjestöt pitävät kansanmurhana. Syytteet on toimitettu Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (ICC), ja ne koskevat myös puolustusministeri Guido Crosettoa, ulkoministeri Antonio Tajania sekä valtion omistaman asevalmistaja Leonardon toimitusjohtajaa Roberto Cingolania.

Meloni kommentoi syytteitä valtiontelevisio RAI:n haastattelussa, jossa hän ilmaisi hämmästyksensä: ”En usko, että maailmassa tai historiassa on toista tällaista tapausta.” Hän korosti, ettei Italia ole hyväksynyt uusia asetoimituksia Israeliin lokakuun 7. päivän jälkeen, ja että hänen hallituksensa on irtisanoutunut Gazan hyökkäyksestä.

Vaikka Melonin hallinto ei ole tunnustanut Palestiinan valtiota, se on ilmaissut tukensa Gazan jälleenrakennukselle ja alueen vakauttamiselle. Meloni kiitti X-palvelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tämän rauhansuunnitelman ensimmäisen vaiheen onnistuneesta toteutuksesta Egyptissä. Sopimus mahdollistaa tulitauon, panttivankien vapauttamisen ja Israelin joukkojen vetäytymisen sovittujen rajojen mukaisesti.

Samaan aikaan Melonin puolue Italian veljet on esittänyt lakialoitteen, joka kieltäisi burkan ja niqabin käytön julkisilla paikoilla. Lakiesitys sisältää myös vaatimuksen moskeijoiden rahoituksen läpinäkyvyydestä ja mahdollisuuden jäädyttää ulkomailta tulevat varat, jos niiden katsotaan uhkaavan Italian arvoja.

Lähde: Remix News

Lue lisää aiheesta: