Merkelin puolue ponnahti kannatuksessa

Saksan johtavan hallituspuolueen kannatus on hypännyt parissa kuukaudessa 12 prosenttiyksikön nousuun.

Kristilliskonservatiivinen CDU/CSU on samalla viisi yksikköä korkeammalla kuin syyskuun 2017 vaaleissa. Sosialistipuolue SPD on pysyvästi alamaissa, alle viime vaalien tuloksen neljä prosenttia. Vihreät hätyytteli viime kesänä jopa Unionin lukemia, mutta koronakriisin alettua on pudotusta kuusi prosenttia. Kansallismielinen AfD on menettänyt niinikään, 3-4 prosenttia.

CDU-CSU on noussut viiden laitoksen gallupkeskiarvossa maaliskuun alusta kuudessa viikossa 26 prosentista 38 prosentin kannatukseen. Vaalitulos 2017 oli 33 prosenttia. Kannatus laski alle 30 prosentin viime keväästä alkaen. Siihen vaikuttivat puolueen johtamiskriisi, kuten myös jo kolmen vuoden ajan hallituskumppanilla. Nyt Angela Merkelin omaksuma tiukka linja koronakriisissä on tehnyt kansaan vaikutuksen.

SPD sai syyskuun 2017 vaaleissa 20,5 prosenttia. Vuoden päästä lukemat olivat jo menossa 15 prosenttiin, syksyllä 2019 enää 13 prosenttiin. Tuolloin puolue oli aika ajoin AfD:n tasalla, välillä allekin. Liittohallituksen nyt valitsema tiukka linja ei ole satanut demarien laariin, vaan lukemat ovat yhä 16-17 prosentissa, kuten maaliskuussa.

Vihreitten ollessa kesällä 2019 peräti 26 prosentissa eli hätyyttämässä Unionia, ryhdyttiin jo veikkailemaan johtoasemaa seuraavaan hallitukseen. Nousu olikin vaalien 9 prosentin tasosta vaikuttava ja loppukesän 2018 noin 14 prosentista vielä huippulukuihin. Maaliskuussa 2020 oltiin vielä keskimäärin 23 prosentissa, viimeisen kuuden viikon tuloksena painuneena 16-17 prosenttiin.

Vaihtoehto Saksalle, AfD oli saanut vaaleissa 12,5 prosenttia, minkä jälkeen syksyllä 2018 kannatus kävi 15 prosentissa ja vielä viime syksystä 13-14 prosentissa, jossa se pysytteli maaliskuulle. Sen jälkeen – ja erilaisten suojelupoliisin ”turvallisuustoimien” paineessa – kannatus on jotakuinkin 10 prosentissa.

Vapaiden demokraattien (FDP) lähes 11 prosentista vaaleissa on tultu pysyvästi alemmas. Keskikannatus on sitkeästi keskimäärin 6 prosentin lukemissa eikä koronakriisi näytä juuri tuoneen muutosta. Linke oli kerran peräti 13-14 prosentin kannatuksessa, viime vaaleissa 9 prosentin tasalla. Välillä hieman enemmän, nyt 7-8 prosentissa.

Muissakin maissa hallituksen johdossa oleva puolue vaikuttaa saavan huomattavan lisäyksen kannatukseen, riippumatta puolueväristä. Saksassa muutos on kuitenkin erityisen suuri. Ja omaksuttu linja on tuottanut merkittävää tulosta, mutta vielä ei ole aihetta löysäilyyn, sanovat huippuasiantuntijat ja -laitokset. Merkel on heitä kuunnellut.

Lähde Wahlrecht.de.