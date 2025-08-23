Merkittävä voitto Britanniassa joukkomuuttoa vastaan protestoiville – tuomari määräsi maahanmuuttajahotellin suljettavaksi

Maahanmuuttoa vastustavat mielenosoittajat saavuttivat merkittävän voiton, kun tuomari päätti, että Eppingissä sijaitseva kiistanalainen maahanmuuttajahotelli on suljettava ja väitetysti turvapaikanhakijoina asuvat asukkaat on poistettava.

Britannian korkeimman oikeuden tuomari päätti Epping Forestin piirineuvoston puolesta, että sisäministeriö ei saa käyttää Essexissä sijaitsevaa Bell-hotellia väitettyjen turvapaikanhakijoiden majoituspaikkana ja että heidät on poistettava sieltä 12. syyskuuta mennessä.

BBC:n mukaan tuomari Eyre päätti asiasta sen jälkeen, kun sisäministeri Yvette Cooperin viime hetken yritys hylätä neuvoston tekemä haaste oli torpattu, koska se ”vaikuttaisi merkittävästi” hallituksen kykyyn majoittaa turvapaikanhakijoita Britanniassa.

Hotellin käyttö maahanmuuttajille oli herättänyt paikallista suuttumusta sen jälkeen, kun Etiopiasta kotoisin olevan laittoman maahanmuuttajan väitettiin pahoinpidelleen seksuaalisesti paikallista 14-vuotiasta tyttöä vain muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli tunkeutunut maahan ja hallitus oli majoittanut hänet Bell-hotelliin.

Hotellin ulkopuolella on järjestetty viikkojen ajan mielenosoituksia, joita ovat johtaneet suurelta osin huolestuneiden paikallisten äitien ja muiden naisten ryhmät, ja ne ovat innoittaneet samanlaisia mielenosoituksia maahanmuuttajahotelleissa eri puolilla Britanniaa.

Tällä hetkellä Britanniassa on yli 200 hotellia, joissa majoitetaan veronmaksajien kustannuksella yli 30 000 siirtolaista, joista monet ovat tulleet maahan laittomasti pienillä ihmissalakuljettajien operoimilla veneillä, jotka ylittävät Englannin kanaalin Ranskan rannoilta.

Vasemmistolaisen työväenpuolueen hallituksen aikana rajanylitykset ovat saavuttaneet ennätysvauhdin, ja vuoden alusta lähtien maihin on tullut yli 25 000 ihmistä.

Hallitus on väittänyt, että se aikoo lopettaa maahanmuuttajahotellijärjestelmän, joka aloitettiin edellisen konservatiivipuolueen hallituksen aikana. Hallitus on kuitenkin myöntänyt, että ohjelma pysyy todennäköisesti voimassa ainakin vuoteen 2029 asti.

”Muuttakaa lakeja – lopettakaa tämä”

Päätöstä Essexin hotellin sulkemisesta on pidetty merkittävänä voittona massamaahanmuuttoa vastustavalle liikkeelle, joka on järjestänyt mielenosoituksia useissa kaupungeissa.

Breitbartille toimittamassaan lausunnossa Reform UK:n johtaja Nigel Farage sanoi: ”Tämä on voitto Eppingin vanhemmille ja huolestuneille asukkaille. He eivät halua, että heidän nuoria naisiaan pahoinpidellään kaduilla.”

”Tämä yhteisö nousi rohkeasti esiin, vaikka sitä parjattiin äärioikeistolaiseksi, ja se on voittanut. He edustavat valtaosaa tämän maan kunnollisista ihmisistä.”

”Nuorten, paperittomien miesten, jotka tunkeutuvat Britanniaan laittomasti, EI pitäisi olla vapaita kulkemaan kaduilla missään paikassa. Heidät on pidätettävä ja karkotettava. Toivon, että Epping innostaa muita ympäri maata.”

Eppingin neuvoston konservatiivijohtaja Chris Whitbread totesi: ”Viime viikot ovat aiheuttaneet sietämätöntä rasitusta yhteisöllemme, mutta tänään meillä on hyviä uutisia.”

”Ensimmäistä kertaa viikkoihin näemme valon pilkahduksen tunnelin päässä.”

Myös konservatiivipuolueen todellinen johtaja Robert Jenrick, jota jotkut ovat syyttäneet osallisuudesta maahanmuuttajahotelliohjelmaan edellisen konservatiivihallituksen aikana vallassa ollessaan, mutta joka kuitenkin liittyi viime viikolla majoitusta vastustaneisiin mielenosoittajiin, iloitsi tuomarin päätöksestä.

Hän kirjoitti: ”Onnittelut Eppingin asukkaille! He protestoivat. Heitä mustamaalattiin. Mutta he ovat voittaneet.”

”Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla laittomien maahanmuuttajien siirtäminen ja pakottaminen toiseen yhteisöön. Tämä on jatkunut aivan liian kauan. Maa on ylittänyt murtumispisteen. Edellinen hallitus ei kuunnellut ja epäonnistui. Starmer on tekemässä siitä vielä pahempaa. Muuttakaa lakeja. Hankkikaa sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Karkottakaa kaikki laittomasti tänne tulleet. Lopettakaa tämä.”

Lähde: Breitbart

