Meteorologinen savukkeiden salakuljetus pysäytti Liettuan lentoliikenteen

Vilnan lentokenttä suljettiin, kun Valko-Venäjältä saapuneet ilmapallot kuljettivat tuhansia salakuljetettuja savukkeita Liettuan ilmatilaan. Tapaus nosti jälleen esiin Baltian ilmatilan ja rajaturvallisuuden haavoittuvuuden.
Vilnan kansainvälinen lentokenttä suljettiin useiksi tunneiksi, kun noin 25 meteorologista ilmapalloa lensi Valko-Venäjältä Liettuan ilmatilaan mukanaan tuhansia salakuljetettuja savukkeita. Tapaus johti 30 lennon peruutukseen ja vaikutti yli 6 000 matkustajaan.
Liettuan viranomaiset ovat löytäneet ainakin 11 palloa, joiden sisällä oli yhteensä 18 000 tupakkatölkkiä. Ilmapallojen käyttö salakuljetuksessa on yleistynyt erityisesti Baltian maissa ja Puolassa – menetelmä on halpa, mutta altis sääolosuhteille.
Vilnan lentokenttä on aiemminkin joutunut sulkemaan ovensa Valko-Venäjältä tulleiden droonien ja ilmapallojen vuoksi. Tämänkaltaiset tapaukset korostavat alueen jatkuvia haasteita ilmatilan valvonnassa ja rajaturvallisuudessa.
Euroopassa kasvava huoli droonihyökkäyksistä – joista osa on yhdistetty Venäjään – on nostanut keskusteluun miehittämättömien ilma-alusten roolin hybridivaikuttamisessa. Liettua on ollut erityisen haavoittuvainen, ja tämä viimeisin välikohtaus vain vahvistaa huolen.
Lähde: European Conservative