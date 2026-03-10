Metsäpeura ja tuulivoima törmäyskurssilla Keski‑Pohjanmaalla

Valitukset lisääntyvät ja epäluottamus kasvaa. Tuulivoiman kasvu ja metsäpeuran suojelu ovat synnyttäneet syvenevän konfliktin Keski-Pohjanmaalla.

Keski-Pohjanmaalla nopeasti kasvanut tuulivoimarakentaminen on ajautunut törmäyskurssille alueen metsäpeurakannan suojelun kanssa. Suomen johtavan ympäristökonfliktien välittäjän Akordi Oy:n tuore julkaisu kuvaa tilanteen kärjistymistä ja esittää ensimmäisiä askelia jännitteiden purkamiseksi. Tiedotteen mukaan kyse ei ole vain paikallisesta kiistasta, vaan laajemmasta vihreän siirtymän kipupisteestä.

Tuulivoiman kasvu pysähtyi suojavyöhykkeisiin

Keski-Pohjanmaan kunnat ovat viime vuosina houkutelleet merkittäviä tuulivoimainvestointeja. Samalla Luonnonvarakeskus (Luke) ja alueelliset ympäristöviranomaiset ovat linjanneet, että metsäpeuran tärkeille lisääntymisalueille tulisi jättää viiden kilometrin rakentamattomat suojavyöhykkeet.

Tiedotteen mukaan juuri nämä uudet Natura‑alueiden suojavyöhykkeet ovat käytännössä jäädyttäneet tuulivoimakehityksen. Hanketoimijat ja kuntakehittäjät pitävät tulkintaa kohtuuttomana.

“Suojavyöhykkeitä on pidetty kohtuuttomina, epäreiluina ja kunnan muita keskeisiä intressejä rajoittavina,” kuvataan julkaisussa.

Valitukset lisääntyvät – epäluottamus kasvaa

Tilanne on nopeasti kärjistynyt. Tuulivoimahankkeisiin kohdistuvat valitukset ovat lisääntyneet, ja Akordin mukaan äänensävy on koventunut puolin ja toisin. Epäluottamus kasvaa, ja kiista on ajautumassa juridiselle polulle, jonka seuraukset eivät tiedotteen mukaan palvele ketään.

“Tilanne on selvästi konfliktoitumassa,” Akordi toteaa julkaisussaan ja muistuttaa, että kaikilla osapuolilla on silti halu löytää rakentavia ratkaisuja.

Juridinen tie hidas ja kallis

Julkaisussa korostetaan, että oikeusprosesseja nopeampi ja kestävämpi ratkaisu olisi siirtyä yhteistoiminnalliseen hallintaan ja puolueettomasti fasilitoituun vuoropuheluun.

“Neutraalin osapuolen fasilitoima prosessi mahdollistaa luottamusta rakentavan keskustelun ja ratkaisujen etsimisen,” julkaisussa linjataan.

