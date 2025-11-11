Metsästäjä ampui koiransa kimpussa olleen suden – koira jouduttiin lopettamaan

Metsästäjä ampui pohjanpystykorvansa kimpussa olleen suden 8.11.2025 Joensuun Itikkavaarassa. Suden hampaisiin joutunut metsästyskoira sai tapahtumassa niin vakavat vammat, että eläinlääkäri joutui lopettamaan sen. Asiaa tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena.

Tilanne syntyi, kun rinnettä noustessaan ylöspäin metsästäjä oli kuullut outoa ääntä koiransa menosuunnasta. Kumpareen päälle noustuaan, hän oli havainnut noin 30 metrin päässä edessään kaksi sutta. Metsästäjän pohjanpystykorva oli ollut toisen suden hampaissa. Metsästäjä oli huutanut voimakkaasti ja yrittänyt saada sudet pois koiran kimpusta. Toinen susi oli juossut paikalta pois, mutta toinen susi yritti koira suussaan poistua alarinteen suuntaan.

Tässä kohtaa metsästäjä ampui kiväärikaliberin aseella sutta. Laukauksen jälkeen susi oli kaatunut, mutta koira oli ollut vielä suden hampaissa. Tämän jälkeen metsästäjä ampui sutta vielä kahdesti. Metsästäjä oli tapahtuman jälkeen soittanut asiasta hätäkeskukseen ja lähtenyt viemään koiraansa eläinlääkärille. Koira loukkaantui tilanteessa vakavasti ja eläinlääkäri joutui lopettamaan sen.

Asiaa tutkitaan törkeänä metsästysrikoksena, koska tapahtuman yhteydessä on ammuttu rauhoitettu susi. Esitutkinnan jälkeen tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Rikosprosessiketjussa syyttäjä on ensimmäinen viranomainen, joka pystyy ratkaisemaan, onko suojellun suden ampuminen tapahtunut pakkotilassa.