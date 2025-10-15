Metsästäjä puolusti perhettään haulikolla – ampui jengirikollisen Mohammadin

Ruotsalainen lapsiperhe heräsi yöllä murtoyritykseen. Pian alkoi tulitaistelu, jossa isä puolusti perhettään haulikolla ja haavoitti maahanmuuttajajengiläistä hyökkääjää.

17-vuotias jengirikollinen on saanut syytteen murhan yrityksestä, sen jälkeen kun hän avasi tulen ruotsalaista lapsiperhettä kohti heidän kotonaan Länsi-Ruotsissa. Perheen isä, metsästäjätutkinnon suorittanut, ei jäänyt odottamaan – hän haki haulikon ja vastasi tuleen.

Yön hiljaisuudessa, tämän vuoden toukokuun 26. ja 27. päivän välisenä yönä Grästorpin maaseudulla asuva lapsiperhe heräsi siihen, että joku yrittää murtautua sisään. Perheen äiti soitti hätäkeskukseen.

Kesken puhelun kuului kovia pamauksia, kun ulkopuolinen ampui pistoolilla sisään taloon.

Luodit viuhuivat läpi huoneiden. Yksi osui perheen yksivuotiaan tyttären pinnasänkyyn. On suorastaan ihme, ettei kukaan loukkaantunut

Hätäkeskuspäivystäjä kysyi, ovatko kaikki ovet lukossa ja voisiko perhe hakeutua suojaan odottaessaan poliisia.

Haulikolla vastataan tuleen

Mutta hyökkääjä oli valinnut väärän kohteen. Sekä mies että nainen ovat metsästäjiä. Perheen isä latasi haulikon ja ampui takaisin.

”Osuin siihen!” mies huusi hätäkeskuspuhelun taustalla.

Ulkopuolelta kuului huutoa ja avunpyyntöä. Sitten hiljeni. Perhe ei vielä tuossa vaiheessa tiennyt, onko vaara ohi.

”Mitä me tehdään, jos ne pääsee sisään?” nainen kysyi.

”Mä ammun ne, jos ne tulee!” vastasi mies.

Epäilty löytyi ojan pohjalta

Poliisipartiot asettivat tiesulkuja alueelle. Eräs nainen pysähtyi ja kertoi nähneensä miehen hoipertelevan sähköpotkulaudalla.

Vihje johti poliisit Tre Älgar -nimisen levähdyspaikan läheiselle ojanpenkalle, josta löytyi nuori mies vatsallaan makaamassa. Hänen jalassaan oli useita pieniä haulin aiheuttamia haavoja.

Mohammad Al Abtah. Kuva: Ruotsin Poliisi/Samnytt

Epäilty on Mohammad Al Abtah, 16-vuotias, jolla ei ole aiempaa rikosrekisteriä. Hän ei ollut vakavasti loukkaantunut.

Al Abtah pidätettiin ja pidettiin vangittuna elokuun 8. päivään asti, minkä jälkeen hänet siirrettiin nuorisokotiin. Hänelle on myönnetty turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi.

”Tarkoitus oli vain pelotella”

Nyt 17-vuotiaaksi ehtinyt Al Abtah saa syytteen murhan yrityksestä. Lisäksi häntä syytetään murhan valmistelusta ja kahdesta törkeästä aserikoksesta.

Poliisikuulusteluissa hän kiisti rikokset, mutta myönsi ampuneensa perheen talon ulkopuolella.

”Olin siellä vain pelotellakseni. Ammuin lähinnä ilmaan. Se oli pelottelua. Kun lähdin paikalta, minua ammuttiin reiteen”, hän kertoo.

Perhe on lainkuuliainen eikä aiemmin tuomittu rikoksista, mutta perheen isällä on rikollinen velipuoli. Epäillään, että hyökkäys oli yritys päästä käsiksi rikollisen lähipiiriin, ja että Al Abtahille tarjottiin rahaa teon toteuttamisesta.

Vain viikkoa myöhemmin perheen koti tuhoutui täysin tuhopoltossa.

Lähde: Samnytt

