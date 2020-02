Miehelle vuosien vankeustuomio poikkeuksellisessa väkivaltarikoskokonaisuudessa

Pohjanmaan käräjäoikeus antoi tänään tuomion laajassa rikoskokonaisuudessa.

Syyttäjä vaati 1990-luvulla syntyneelle Azarakhsh Avat’lle rangaistusta 12 törkeästä pahoinpitelystä, 9 pahoinpitelystä, 4 törkeästä vapaudenriistosta, 12 vapaudenriistosta sekä lisäksi laittomasta uhkauksesta, lievästä vahingonteosta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

Asianomistajina on neljä henkilöä ja rikokset on tehty vuosien 2016 ja 2019 välisenä aikana. Pääosa rikoksista on kuitenkin tehty vuosina 2018 ja 2019.

Käräjäoikeus totesi Avat’n syyllistyneen 2 törkeää pahoinpitelyyn, 16 pahoinpitelyyn, 4 törkeään vapaudenriistoon, 6 vapaudenriistoon, laittomaan uhkaukseen, lievä vahingontekoon, rattijuopumukseen, huumausaineen käyttörikokseen, kulkuneuvon kuljettamiseen oikeudetta ja liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Oikeus hylkäsi syytteet noin 10 eri asiakokonaisuutta tai tapahtumaa koskevissa syytekohdissa riittävän näytön puutteen vuoksi.

Käräjäoikeus katsoi Avat’n kohdistaneen asianomistajiin, ja varsinkin kahteen asianomistajaan, monenlaista vakavaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa. Asianomistajia on muun muassa toistuvasti kuristettu voimakkaasti, lyöty, heitetty ja retuutettu. Yhden asianomistajan osalta Avat on vetänyt tämän kielestä voimakkaasti. Avat on myös uhannut, nöyryyttänyt ja halventanut asianomistajia eri tavoin, muun muassa pakottamalla heidät erilaisiin nöyryyttäviin tekoihin. Avat on myös useiden pahoinpitelyjen yhteydessä estänyt asianomistajia pakenemaan tilanteista. Avat on aiheuttanut asianomistajille muun muassa ruhjeita, mustelmia ja kipuja sekä voimakasta pelkoa ja ahdistusta.

Pohjanmaan käräjäoikeus piti rikoskokonaisuutta poikkeuksellisena ja tuomitsi Azarakhsh Avat’n 3 vuoden 4 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Avat on ollut asian takia vangittuna.

Avat’n puolustusasianajajan palkkiot 13 060 euroa jäävät valtion vahingksi. Valtion varoista maksetut asianomistajien asianajajan palkkiot 7667 euroa Avat joutuu korvaamaan valtiolle. Avat joutuu myös maksamaan valtiolle rikosuhrimaksua 80 euroa sekä korvaamaan päihdetutkimuskustannukset 111 euroa.

Oikeudenkäynti suoritettiin yleisön läsnä olematta, ja käräjäoikeus julisti oikeudenkäyntiasiakirjat salassa pidettäviksi 60 vuodeksi.

Lähteet Pohjanmaan käräjäoikeuden julkinen seloste ja tuomiolauselma.