Mieheltä löytyi huumeita ja mittava arsenaali luvattomia aseita – 3 vuotta vankeutta

Mies tuomittiin yhteensä 18 eri rikoksesta.

Arash Behruzin hallusta löytyi mittava asearsenaali, ammuksia, räjähteitä sekä huumeita.

Miehen hallusta löytyneisiin luvattomiin aseisiin kuului muun muassa PM-63 RAK -konepistooli, Suomi-konepistooli, eri kaliiperisia pistooleja, haulikoita, revolvereita sekä kynäpistooli.

Erilaisia ampuma-aseita miehen varastoista löytyi kaikkiaan 18 kappaletta. Hänen hallustaan löytyi myös melkoinen määrä aseiden osia ja patruunoita. Behruz säilytti aseita kodissaan, työpaikalla ja autossa lukitsemattomissa tiloissa. Aseet ovat pääosin olleet toimintakuntoisia.

Behruz oli myös tehnyt huumekauppaa amfetamiinilla, ekstaasilla (MDMA) sekä subutexilla. Huumeita hän oli myös itse käyttänyt. Oikeuden mukaan miehen hallusta löytynyt huumeiden määrä oli suuri. Huumekauppaa käydessään mies oli käyttänyt Wickr-viestisovelluksessa nimimerkkejä elcapitan11, desikilometri sekä allout.

Vakavien rikosten lisäksi mies oli syyllistynyt myös auton kuljettamiseen ilman ajo-oikeutta sekä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ajettuaan autoa huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Behruz oli myös ampunut autotallissaan, mistä aiheutui Asunto Oy Pontevanpuistolle omaisuusvahinkoja luotien läpäistyä autotallin seinän.

Oulun käräjäoikeuden istunnossa Behruz kiisti konepistoolien olleen toimintakuntoisia. Huumausaineita ei miehen selityksen mukaan ollut aikomus myydä, vaan huumeet olivat olleet Behruzilla 7000 euron velan panttina.

Käräjäoikeuden mukaan lopulta toimintakuntoisia aseita oli miehen hallussa 10 kappaletta. PM-63 RAK -konepistooli on ollut muutoin toimintakuntoinen, mutta sen laukaisukoneistoon jäänyt pieni vika on estänyt aseen laukeamisen. Suomi-konepistooli on ollut deaktivoitu, ei tosin nykysäännösten mukaisesti. Usean haulikon deaktivointi oli purettu ja näin luvattomasti saatettu toimintakuntoisiksi. Käräjäoikeus piti erityisesti kahta katkaistua haulikkoa poikkeuksellisen vaarallisina, sillä aseet ovat tehokkaita ja niiden haulit leviävät laajalle alalle. Aseet myös mahdollistavat kohteen yllättämisen, sillä ne on helppo piilottaa.

Vaikka osa aseista ja patruunoista oli kuulunut hänen lähisukulaisensa kuolinpesään, Behruzilla on todistettavasti ollut tietämystä aseista, joten hänen ei voida katsoa ”kuuluvan kuolinpesään aseista tietämättömänä”.

Käräjäoikeus piti ehdotonta vankeusrangaistusta oikeudenmukaisena seuraamuksena mittavasta määrästä rikoksia. Oulun käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1993 syntyneen Arash Behruzin 3 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen kaikkiaan 18 eri rikoksesta.

Behruz joutuu maksamaan valtiolle rikosuhrimaksua 80 euroa sekä korvaamaan päihdetutkimuksista 201 euroa. Miehen asianajajan palkkiot 8153 euroa jäävät valtion vahingoksi. Autotallissa ammuskelulla aiheuttamistaan materiaalivahingoista Behruz joutuu korvaamaan Asunto Oy Pontevanpuistolle 550 euroa.

Behruz on määräajassa ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon.