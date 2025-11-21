Miehen epäillään murtautuneen yhden yön aikana 16 autoon Kruununhaassa

Helsingin käräjäoikeus vangitsi 20-vuotiaan helsinkiläismiehen automurtosarjasta epäiltynä. Miestä epäillään varkauden yrityksistä ja varkauksista.
Helsingin poliisilla on ollut tutkittavana 4.–5. marraskuuta 2025 välisenä yönä Kruununhaan alueelle pysäköityihin autoihin kohdistunut automurtosarja. Tapauksessa Liisanpuistikon ympäristössä oli murtauduttu yhden yön aikana 16:een pysäköityyn henkilöautoon. Kaikki murrot tehtiin samalla tavalla auton sivuikkuna rikkomalla. Osasta autoista anastettiin siellä ollutta irtainta omaisuutta.
Alueelta saatiin valvontakameramateriaalia, jonka perusteella poliisi tunnisti rikoksesta epäillyn. Automurtosarjasta epäilty helsinkiläinen 20-vuotias mies on saatu kiinni ja Helsingin käräjäoikeus vangitsi hänet poliisin esityksestä torstaina 20. marraskuuta 2025 jatkamisvaaran perusteella. Miestä epäillään tällä hetkellä 12:sta varkauden yrityksestä ja neljästä varkaudesta.
Rikoksista epäilty mies on ollut vangittuna aiemminkin vastaavista rikosepäilyistä. Poliisi tutkii miehen osallisuutta muihin vastaaviin tapauksiin.