Mies haavoitti poliisikoiraa veitsellä – kuoli poliisin luoteihin

Poliisi ampui miehen Helsingin Alppiharjussa heinäkuussa. Esitutkintaa poliisien menettelystä ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että menettely olisi täyttänyt jonkin rikoksen tunnusmerkistön.

Poliisi sai häiriökäyttäytymiseen liittyvän hälytystehtävän Kinaporinkadulle 12.7. kello 9.43. Poliisien saavuttua tapahtumapaikalle kerrostalon rappukäytävässä oli mies, joka heitti tavaroita poliiseja kohti ja piti hallussaan veistä. Miehen käytös oli uhkaavaa, eikä hän totellut poliisien käskyjä. Hetken kuluttua mies kiipesi rakennuksen katolle.

Mies luopui veitsestä vasta kun poliisi ampui häntä

Vajaan tunnin pituisen käskyttämisen jälkeen mies siirtyi katolta kattoluukun kautta ullakolle ja tuli veitsen kanssa poliiseja kohti. Pysäyttääkseen miehen poliisit käyttivät eri voimankäyttövälineitä: etälamautinta, projektiililaukaisinta ja poliisikoiraa. Mies vahingoitti poliisikoiraa veitsellä. Kun hän lähestyi poliiseja veitsen kanssa, poliisit käyttivät ampuma-asetta miehen pysäyttämiseksi. Mies luopui teräaseesta vasta, kun poliisi ampui häntä. Kolme laukausta osui miestä ylävartaloon, ja hän menehtyi tapahtumapaikalla.

Poliisin menettelyssä oli kyse välitöntä ja vakavaa vaaraa toisen hengelle ja terveydelle aiheuttavan henkilön toiminnan pysäyttämisestä. Erityisesti tilanteen nopea eteneminen ja tapahtumapaikan olot huomioon ottaen lievemmän tehokkaan voimakeinon käyttäminen ei ollut enää mahdollista, eikä hyökkäyksen jatkumista kyetty estämään aluksi käytetyillä, lievemmillä voimankäyttövälineillä. Poliisien arvioon tilanteesta vaikutti myös ennakkotieto siitä, että henkilö käyttäytyi aggressiivisesti ja uhkaavasti ja että hänellä oli teräase.

Tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Mari Eerola on päättänyt, että esitutkintaa ei toimiteta. Ei ole syytä epäillä, että laukaukset ampuneet tai joku muu poliisi olisi syyllistynyt asiassa rikokseen.