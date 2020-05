Mies haluaa nimekseen Jihad – ”Se on jotain hienoa, jotain hyvää”

Jehad Bastonin nimi kirjoitettiin väärin hänen saapuessaan Ruotsiin. Mies on yrittänyt muuttaa nimensä alkuperäiseen muotoon, siinä toistaiseksi onnistumatta.

23-vuotiaan Boråsissa oleilevan syyrialaisen miehen nimi kirjattiin väärin hänen saapuessaan Ruotsiin.

– Nimeni on Jihad. Se on Syyriassa tavallinen nimi, kuten Mohammed tai Ahmed tai Omar. Halusin vain sen olevan oikein passissa ja henkilökortissa. Nyt siinä on yhden kirjaimen virhe, syyrialainen kertoo.

Ruotsin veroviranomainen on kieltäytynyt muuttamasta miehen nimeä, sillä ”nimellä on negatiivinen merkitys ja se saatetaan kokea uhkaavaksi”.

Jihad on arabiaa ja tarkoittaa taistelua islamin vihollisia vastaan. Nykyään sana yhdistetään terrori-iskuja suorittaviin muslimeihin.

– Täällä monet uskovat Jihadin tarkoittavan jotain muuta kuin sen merkitys on. Mutta Jihad on jotain hienoa, jotain hyvää, Bastoni kertoo.

Kielteisen päätöksen tehneellä viranomaisella on selkeä kanta asiaan.

– Tiedämme kyllä mitä Jihad tarkoittaa. Sillä ei ole vaikutusta. Tärkeää on, kuinka se koetaan. Me noudatamme Ruotsin perinteitä ja maan lakia nimistä, sanoo Linda Bergfeldt, joka oli kielteisen päätöksen taustalla.

Ruotsissa on kuitenkin jo satoja Jihad-nimisiä henkilöitä, ja Bastoni on valittanut päätöksestä. Viranomaisten mukaan hän voi vaatia korjausta ja osoittaa, että nimi todella on käytössä hänen kotimaassaan.

Lähde Nyheter Idag.