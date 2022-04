Mies ja nainen tuomittiin törkeistä lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Loviisassa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 22.4. nelikymppisen miehen ja lähes kuusikymppisen naisen ehdottomaan vankeuteen useista lapseen kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista. Rikokset tapahtuivat Loviisassa vuosina 2018–2020. Rikosten uhri on ollut tekojen aikana leikki-iässä.

Kenneth Lindfors sai kymmenen vuoden ehdottoman vankeustuomion törkeästä ihmiskaupasta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, useista törkeistä lapsenraiskauksista ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä.

Katarina Westerholm sai kahdeksan vuoden vankeustuomion törkeästä lapsen hyväksikäytöstä sekä useasta törkeästä lapsenraiskauksesta. Uhri oli tekojen alkaessa leikki-iässä ja viimeisten tekojen aikaan alakouluikäinen.

Tuomiolauselman mukaan Lindfors ja Westerholm ovat olleet useaan kertaan sukupuoliyhteydessä uhrin kanssa. Lisäksi he ovat muilla tavoin tehneet useita kertoja asianomistajalle seksuaalisia tekoja, jotka ovat olleet omiaan vahingoittamaan asianomistajan kehitystä.

Lasta on tarjottu seksuaaliseen kanssakäymiseen useille henkilöille

Tuomitut ovat yhdessä suunnitelleet uhriin kohdistettavien tekojen laatua, tekopaikkaa sekä keinoja, joilla asianomistaja saadaan ryhtymään tai alistumaan seksuaalisiin toimiin.

Syytteen mukaan mies oli yhteydessä uhrin kanssa viestipalvelulla. Mies oli tarjonnut uhria seksuaaliseen kanssakäymiseen useille eri henkilöille.

Lisäksi mies on levittänyt ainakin yhdeksässä viestikeskustelussa yli 80 kertaa videomateriaalia, joissa on esitetty lasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti. Lisäksi mies on pitänyt hallussaan yli 70 lapsen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa kuvaa.

Molemmat tuomitut kiistivät osan syytteistä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että todisteiden ja uhrin kertomusten perusteella tuomitut ovat toimineet esitetyllä tavalla vähäisin poikkeuksin. Poikkeukset eivät olleet merkityksellisiä tuomion kannalta.

Tuomitut velvoitetaan maksamaan uhrille vahingonkorvauksia yhteensä noin 80 000 euron edestä. Oikeus katsoi, että tuomittujen taloudelliset olot huomioiden asianajajapalkkiot, yhteensä noin 220 000 euroa, jäävät valtion vahingoksi.

Käräjäoikeus määräsi tuomion salassa pidettäväksi noin kuudeksikymmeneksi vuodeksi lukuun ottamatta tuomion lopputulosta. Myös uhrin henkilöllisyys on määrätty salassa pidettäväksi.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.