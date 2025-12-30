Mies karkasi Metsälän säilöönottoyksiköstä Helsingissä

Kaksi mies yritti karata Metsälän säilöönottoyksiköstä ulkoilun aikana. Heitä avustaneet henkilöt heittivät köysitikkaat aidan yli ulkoilun aikana. Toinen mies onnistui karkaamaan. Toisen miehen paon säilöönottoyksikön henkilökunta onnistui estämään. Poliisi sai hälytystehtävän miehen karkaamisesta lauantaina kello 15.10.

– Poliisi epäilee molempia miehiä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta eli pakoyrityksen aikana on vastustettu henkilökuntaa väkivaltaisesti. Poliisi ei ole vielä tavoittanut karannutta miestä, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Anssi Enqvist.

Poliisi tutkii tapausta lisäksi rikosnimikkeillä vangin karkaaminen ja vangin laiton vapauttaminen.

Poikkeuksellinen tilanne

Metsälän yksikön ja Helsingin vastaanottokeskuksen johtaja Mikael Laurinkari kertoi Ylelle, että yksiköstä luvatta poistuminen on ylipäätään harvinaista.

Hän ei halua kommentoida sitä, miten poikkeuksellinen juuri lauantaisen paon toteuttamistapa oli.

– Pakeneminen säilöönottoyksiköstä ylipäätään on tietysti poikkeuksellinen tilanne. Voidaan sanoa, että ei ole esimerkiksi jokavuotinen asia.

Metsälän säilöönottoyksikkö on toinen Suomen Migrin säilöönottoyksiköistä, joissa asuu esimerkiksi sellaisia turvapaikanhakijoita, joiden epäillään muodostavan uhkaa kansalliselle turvallisuudelle tai yrittävän estää maasta poistamisensa.

Yksikössä on myös rikoksiin syyllistyneitä ulkomaiden, myös EU-maiden, kansalaisia.