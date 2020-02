Mies kieltäytyi kättelemästä – ei saanut Tanskan kansalaisuutta

Yli 500 henkilöä sai Tanskan kansalaisuuden tiistaina Kööpenhaminassa. Vain yksi mies kieltäytyi kättelemästä, millä oli seuraamuksia.

Berlingske kertoo tapauksesta.

– Mies sanoi selkeästi, että hän ei halua kätellä. Kyseessä oli hiljainen protesti. Hän ei huutanut tai kiljunut – eikä media ollut paikalla, Kööpenhaminan kaupunginvaltuutettu Badar Shah sanoo. Sukupuoli ei liity tapahtumaan, sillä molemmat osapuolet olivat miehiä.

Tanskassa joulukuussa 2018 voimaan astunut laki vaatii kättelemään ennenkuin kansalaisuuden voi myöntää. Lain taustalla on tuolloinen maahanmuutto- ja integraatioministeri Inger Støjberg.

– Tanskassa tervehditään kättelemällä. Se on tässä maassa tapa osoittaa kunnioitusta. Siksi se on osa seremoniaa, Støjberg on sanonut.

Miehellä on nyt kaksi vuotta aikaa viimeistellä kansalaisuuden saamiseen vaadittava seremonia. Tämän jälkeen kansalaisuushakemus raukeaa.

Syyskuussa 2018 pääministeri Mette Frederiksen (S) sanoi, että hän ei kannata Støjbergin aloitetta, joka sai kuitenkin taakseen parlamentin enemmistön.

Useat sosialistipormestarit ovat kritisoineet lakia, joka on kuitenkin edelleen voimassa.