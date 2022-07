Mies kuljetti koiria Suomeen kelvottomissa olosuhteissa – poliisi epäilee törkeää eläinsuojelurikosta

Helsingin poliisi epäilee, että 24-vuotias mies kuljetti Suomeen lukuisia koiria huonoissa olosuhteissa. Kuljetustapa aiheutti koirille tarpeetonta kärsimystä, kipua ja tuskaa.

Poliisi sai lauantaina 2. heinäkuuta rajavartiolaitokselta tiedon, jonka mukaan Tallinnan-laivalla oli tullut satamaan eläinkuljetus. Lastina oli 32 koiraa, joista seitsemän oli kuollut matkan aikana.

– Epäilty toi koirat Suomeen pienessä kuljetusyhtiön kuorma-autossa, joka ei ole tarkoitettu eläinten kuljettamiseen. Auton ilmastointi oli puutteellinen, ja tämänhetkisen tiedon mukaan olosuhteet eivät muutenkaan olleet sopivat eläinten kuljettamiseen, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth.

Kuljettaja oli tuonut eläimet Venäjältä Liettuan ja Viron kautta Suomeen. Poliisille on kerrottu, että koirat ovat peräisin moskovalaisesta tarhasta. Koirien alkuperää ja maahantulon laillisuutta selvitetään esitutkinnassa.

Elossa olevat koirat vietiin eläinsairaalaan. Luovutuskuntoiset koirat annettiin tilaajayhdistyksen edustajalle.

Kolme koirista oli niin huonossa kunnossa, että ne jouduttiin lopettamaan. Kolme koiraa on edelleen hoidossa yliopistollisessa eläinsairaalassa, ja kaksi niistä on heikossa kunnossa. Neljäs lauantaina hoitoon otettu koira on luovutettu tilaajalle.

