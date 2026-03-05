Mies kuoli magneettikuvauksessa – poliisi epäilee nyt anestesialääkäriä rikoksesta

Yksityisen lääkäriaseman magneettikuvaus päättyi kuolemaan, ja poliisi tutkii tapausta rikoksena. Epäiltynä on anestesialääkäri, joka poikkesi turvallisuussuosituksista.
Kuopiossa tammikuussa 2025 sattunut tragedia, jossa keski-ikäinen mies menehtyi rutiininomaiseen magneettikuvaukseen, on saanut uuden käänteen. Poliisi tutkii tapausta nyt rikoksena, ja epäiltynä on yksityiselle lääkäriasemalle palvelujaan tarjonnut anestesialääkäri, Yle uutisoi.
Onnettomuustutkintakeskuksen raportti paljasti karun kokonaisuuden: potilasturvallisuus petti usealla tasolla, valvonta oli puutteellista ja anestesiaa antanut lääkäri poikkesi kansallisista suosituksista tavalla, joka osoittautui kohtalokkaaksi.
Potilas kuoli hapenpuutteeseen – valvontalaitteet puuttuivat
Mies oli hakeutunut Pihlajalinnan yksityiselle lääkäriasemalle olkapääkipujen vuoksi. Paikalle kutsuttu anestesialääkäri ehdotti magneettikuvausta kevytnukutuksessa – päätöksen, jonka hän teki keskustelematta potilasta hoitaneen lääkärin kanssa.
Otkesin mukaan potilaalla oli selkeä riski ilmatien tukkeutumiseen, mutta anestesialääkäri ei huomioinut tätä. Lisäksi potilaalle annettiin huomattavasti enemmän anestesia-ainetta kuin kevytnukutuksessa olisi ollut perusteltua.
Tilannetta pahensi se, että lääkäriasemalla ei ollut asianmukaisia valvontalaitteita. Potilaan vointia seurattiin silmämääräisesti, ja elottomuus huomattiin vasta kuvauksen päätyttyä. Mies menehtyi hapenpuutteesta aiheutuneisiin aivovammoihin.
Poliisi: vain yksi epäilty – lääkärikeskusta ei tutkita
Poliisin mukaan epäiltynä on ainoastaan anestesialääkäri. Lääkärikeskusta tai sen henkilökuntaa ei epäillä rikoksista. Ylen tietojen mukaan epäillyllä on edelleen voimassa olevat luvat toimia anestesian erikoislääkärinä, eikä Valvirassa ole vireillä häntä koskevia valvonta-asioita.
Tutkinnanjohtaja Tiina Borg kertoo, että esitutkinta pyritään viemään syyteharkintaan kuun loppuun mennessä.
Otkes vaatii muutoksia – yksityisen terveydenhuollon valvonta liian hataraa
Tapauksen seurauksena Otkes suosittelee, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ryhtyy keräämään yksityisen terveydenhuollon toimenpiteistä järjestelmällisempää tietoa. Raportti nostaa esiin laajemman ongelman: yksityisen sektorin valvonta ja riskienhallinta eivät ole samalla tasolla kuin julkisessa terveydenhuollossa.