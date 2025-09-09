Mies kutsui lapsille satukirjoja lukevia transvestiitteja ”ällöttäviksi” – tuomittiin sakkoihin

Ruotsissa 70-vuotias mies Gävlestä on tuomittu mielipiderikoksesta, koska hän kritisoi Facebookissa verovaroin rahoitettua transvestiittiryhmää nimeltä ”Lohikäärmeet ja drag queenit”. Hänet tuomittiin ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja päiväsakkoihin.
Maaliskuussa 2023 mies kommentoi erästä Facebook-ryhmän viestiä sanoilla:
”Helvetin ällöttävää! Näiden, joilla on poikkeava seksuaalisuus, on tarkoitus saada lapset ajattelemaan jo varhaisessa iässä, että heidän epänormaalin käytöksensä pitäisi olla normaalia. Helvetin ällöttävää”.
Mies on kiistänyt rikoksen ja sanonut, että hän kirjoitti kiukkuisena, eikä hänellä ollut aikomusta ilmaista itseään rikollisesti.
Gävlen käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että kommentin tarkoituksena oli selvästi ilmaista halveksuntaa ”transsukupuolisia ihmisiä kohtaan”. Tuomioistuin korostaa myös, että monet saattoivat lukea kyseisen viestin.
Mies tuomittiin kansanryhmän kiihottamisesta 3 900 kruunun (352 euron) päiväsakkoihin. Lisäksi miehen on maksettava 1 000 kruunua (90 euroa) rikosuhrimaksuna ja korvattava valtiolle 3 000 kruunua (271 euroa) puolustuksen oikeudenkäyntikuluista.
Kansanryhmän kiihottamista koskevaa lainsäädäntöä laajensivat lisäksi viime kesänä kaikki Ruotsin hallituspuolueet, mukaan lukien ruotsidemokraatit, joiden edustaja Richard Jomshof oli tuolloin oikeusvaliokunnan puheenjohtaja.
Lähde: Fria Tider