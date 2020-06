Mies leikkasi vaatteet naisen päältä koska ei pitänyt niistä – julma kunniaväkivalta johti lähestymiskieltoon

Kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut mies tullaan luultavasti poistamaan maasta rikostuomion vuoksi, ja tästäkin hän syyttää naista.

Suomalaisnainen oli nimensä perusteella Lähi-idästä kotoisin olevan miehen kanssa parisuhteessa noin vuoden ajan. Mies oli koko parisuhteen ajan hyvin mustasukkainen ja kontrolloiva, ja lopulta suhde kariutui.

Parisuhteen kestäessä mies harjoitti suuttuessaan julmaa kunniaväkivaltaa. Jos mies ei pitänyt naisen käyttämistä asusteista, hän saattoi leikata vaatteet naisen päältä. Kerran mies hajotti naisen puhelimen, kun tämä ei ollut vastannut miehen soittoon.

Kahteen otteeseen mies myös sanoi tappavansa naisen. Erään kerran mies uhkasi leikata naisen pään irti. Mies myös uhkasi laajennetulla itsemurhalla: ”Joku päivä minä tulen hulluksi ja tapan sinut, sitten itseni”.

Parisuhteen päätyttyä mies jäi asumaan naisen kanssa samalle paikkakunnalle, vaikka on aiemmin kertonut inhoavansa paikkaa. Mies teki myös jatkuvasti ei-toivottuja yhteydenottoja ja jopa ilmestyi naisen kotioven taakse ilman mitään syytä.

Naiselle kertomansa mukaan miehellä ei ole mitään menetettävää. Hänellä on tuomio naisen entisen miesystävän pahoinpitelystä, ja mies on arvellut, että juuri tämän tuomion vuoksi hän sai kielteisen turvapaikkapäätöksen. Mies on sanonut naiselle, että tämä joutuu vastaamaan jumalalle teoistaan eli miehen elämän pilaamisesta.

Nainen joutui kahdesti turvautumaan poliisin apuun miehen uhkaavan käytöksen vuoksi. Uhkailusta naiselle aiheutui naiselle huomattavaa stressiä ja pelkoa.

Mies on ennalta-arvaamaton, vainoharhainen, äkkipikainen ja aggressiivinen, ja koska nainen pelkäsi henkensä puolesta, hän haki käräjäoikeudesta laajennettua lähestymiskieltoa.

Miehen häiriköinti kuitenkin lisääntyi sen jälkeen, kun lähestymiskieltoasia oli laitettu vireille käräjäoikeuteen.

Käräjäoikeudessa mies kiisti tekemisensä. Hän ei omien sanojensa mukaan halua olla missään tekemisissä naisen kanssa, koska tämä on tehnyt hänen elämästään vaikeaa.

Miehelle määrättiin käräjäoikeudessa laajennettu lähestymiskielto, jonka kesto on yksi vuosi. Lähestymiskiellon aikana mies ei saa tavata naista eikä muuten ottaa häneen yhteyttä tai edes yrittää sitä. Kiellettyä on myös naisen seuraaminen tai tarkkaileminen.

Jos mies rikkoo lähestymiskieltoa, häntä uhkaa sakkotuomio tai enintään vuosi vankeutta.