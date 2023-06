Mies myi järjestelmällisesti alkoholia alaikäisille Lohjan alueella

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmistumassa esitutkinta tapauksesta, jossa 19-vuotiaan miehen epäillään myyneen alkoholia alaikäisille vähintään puolen vuoden ajan.

Törkeästä alkoholirikoksesta epäiltävän miehen toiminta tuli ilmi, kun Lohjan poliisiaseman ennalta estävän toiminnan poliisit saivat vihiä asiasta. Ensitietojen perusteella epäilty julkaisi ilmoituksia myynnissä olevasta alkoholista sosiaalisessa mediassa.

− Esitutkinnan aikana olemme voineet näyttää toteen, että mies todella on ilmoitellut myytävästä alkoholista sosiaalisen median kautta. Erään koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön onnistui lisäksi kuvata yksi myyntitapahtuma alusta loppuun, kertoo tutkintaa johtanut rikoskomisario Robin Hulden.

Miehen lisäksi rikoksesta epäillään tämän tyttöystävää. Poliisi on hyvässä yhteistyössä Tullin kanssa selvittänyt, että pariskunta on noin kerran kuukaudessa käynyt ostamassa alkoholia Virosta. Viimeisin matka päättyi kuitenkin viranomaisten syliin. Auto oli tuolloinkin pakattu täyteen erilaisia alkoholituotteita.

− Alkoholia on esitutkinnan perusteella ostanut ainakin 30 alaikäistä. Myynti on tapahtunut koulun pihan lisäksi kotibileissä ja jopa kotiinkuljetuksena. Myyty alkoholi on sisältänyt sekä vahvempaa kirkasta viinaa että etenkin erilaisia lonkeroita ja siidereitä, Hulden kuvaa.

Poliisin arvion mukaan rikoksesta epäilty pariskunta on tienannut alkoholimyynnillä vähintään 7000 euroa.

Törkeän alkoholirikoksen lisäksi poliisi epäilee miestä myös kolmesta törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.