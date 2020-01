Mies nosti Kelalta yli 20 000 euroa työmarkkinatukea – toimi samaan aikaan yrittäjänä

Ravintola-alalla toimiva Ahmed erehdytti Kansaneläkelaitoksen maksamaan itselleen perusteetonta työmarkkinatukea yhteensä 20 167 euroa.

Rikoksensa Ahmed teki ilmoittamalla työttömyysaikaa koskevissa ilmoituksissa olevansa kokonaan työtön. Ongelmaksi muodostui se, että samaan aikaan, vuosina 2015-2018, Ahmed toimi päätoimisena yrittäjänä Keski-Suomessa.

Petoksesta kiinni jäätyään Ahmed kertoi seuranneessa oikeudenkäynnissä, että hänen mielestään kyse ei ole syytteen mukaisesta törkeästä petoksesta. Hän oli varta vasten kysynyt verovirkailijalta, tietävätkö muut viranomaiset hänen liiketoimistaan, mihin tämä oli Ahmedin mukaan vastannut myöntävästi.

Ahmedin liiketoimet olivat tuolloin heikolla tolalla, joten hän olisi mielestään joka tapauksessa saanut Kelalta tukea, kuten hän saa nykyäänkin. Lisäksi hänen lukutaitonsa suomeksi on kovin heikko, mistä johtuen hän oli hakemuksissa ilmoittanut olevansa työtön. Ahmed oli täyttänyt hakemukset sähköisesti, ja heikosta lukutaidosta johtuen hän oli ”vain klikannut sinne”, eikä hän ollut edes itse kirjoittanut hakemuksia.

Käräjäoikeus piti uskottavana, että Ahmedin kielitaito on kovin puutteellinen, mutta epäili kertomusta muilta osin. Hän oli ilmoittanut samat tiedot kerta toisensa jälkeen useissa hakemuksissa.

Ahmed on tuomittu vuosina 2012 ja 2013 ehdottomaan vankeuteen. 1 vuoden 10 kuukauden mittainen tuomio on tullut toisenlaisesta rikoksesta, mutta 11 kuukauden mittainen on sisältänyt vastaavanlaisia elementtejä kuin nyt oikeudessa käsitelty petos.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi Ahmedin törkeästä petoksesta 7 kuukaudeksi vankeuteen. Koska mies ei viimeisimmän ehdottoman tuomionsa jälkeen ollut ihan heti syyllistynyt rikoksiin, käräjäoikeus ei nähnyt estettä tuomion muuttamiselle 210 tunnin yhdyskuntapalveluksi, mihin Ahmed myös suostui.

Ahmedin puolustusasianajajan palkkiot 1172 euroa jäävät valtion tappioksi miehen taloudellisten olosuhteiden vuoksi.

Tuomitun nimi on muutettu.



Lähde Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio ja tuomiolauselma.