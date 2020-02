Mies pakeni maahanmuuttoviraston säilöstä matkalaukussa

Poliisi epäilee kahden naisen auttaneen Gävlessä maahanmuuttoviraston säilössä ollutta miestä pakenemaan.

20-vuotias ulkomaalaismies piti karkottaa Ruotsista. Maastapoistamispäivää ei ollut vielä määrätty, joten mies oli otettu Gävlessä Ruotsin maahanmuuttoviraston (Migrationsverket) säilöön.

Sunnuntaiaamuna miehen luona vieraili kaksi naista, joilla oli mukanaan suuri matkalaukku. Nyheter Idag -lehden mukaan toinen naisista poistui maahanmuuttoviraston tiloista laukun kanssa toisen jäädessä paikalle. Hieman myöhemmin virastoon jäänyt nainen alkoi kyselemään viraston henkilöstöltä, mihin mies on häipynyt.

Poliisi epäilee, että mies on salakuljetettu laukussa ulos maahanmuuttoviraston säilöstä.

– Tämä saa meidät epäilemään, että henkilö on saatettu viedä pois laukun avulla. Tutkimme edelleen tapausta saadaksemme selville, mitä tarkasti ottaen on tapahtunut, maahanmuuttoviraston lehdistöpäällikkö Per Ek kertoi heti tapahtuman jälkeen.

Pian Ekin lausuman jälkeen maahanmuuttovirasto tunnusti, että mies on kadonnut. Tällöin mukaan asiaa tutkimaan otettiin myös poliisi, jonka tiedottaja Mikael Hedström myöntää tutkinnan olevan meneillään.

Paikalle jäänyttä naista epäillään paon edistämisestä. Matkalaukkua pois vienyttä naista ei ole vielä tunnistettu.