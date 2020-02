Mies saapui Lähi-idästä Tukholmaan hoidattamaan ampumahaavaansa

Viime perjantaina Tukholman Karoliiniseen sairaalaan ilmestyi Lähi-idässä ampumahaavan saanut mies, jonka jalka jouduttiin amputoimaan.

Miehellä oli jalassaan paha ampumahaava, ja jalka jouduttiin amputoimaan. Mies oli Aftonbladetin mukaan lentänyt Ruotsiin hoidettavaksi Lähi-idästä.

Mies on Ruotsin kansalainen ja hän on kertonut tietävänsä ampujan, joka myös on Ruotsin kansalainen. Koska molemmat osapuolet ovat Ruotsin kansalaisia, Ruotsin poliisi joutuu tutkimaan asiaa. Tukholman poliisi on aloittanut esitutkinnan, mutta ketään ei ole vielä pidätetty.

Syyttäjän antaman tiedon mukaan tutkijat eivät ole vielä ottaneet yhteyttä Lähi-idän maahan, missä aseellinen välikohtaus on tapahtunut.

– Toisinaan ihmiset eivät ilmoita tapahtuneesta rikoksesta paikan päällä vaan tultuaan Ruotsiin. Joskus todistajia voi olla ulkomailla, tai epäilty on siellä, ja joskus kaikki ovat Ruotsissa, syyttäjä Kristina Wik valottaa tutkinnan tilannetta.