Mies tapasi kauppareissulla olleen naisen – vei asuntoonsa ja raiskasi

Ulkomaalaistaustainen mies raiskasi lievästi kehitysvammaisen naisen Pirkanmaalla syyskuussa 2023. Rikos tapahtui miehen asunnossa.

Tekoaikaan 34-vuotias Ibrahim Bashdar Ayoob oli tavannut kauppaan matkalla olleen naisen kadulla. Mies sai suostuteltua naisen asuntoonsa sanoen, että hän halusi naisen opettamaan hänelle suomea.

Käräjäoikeus oli hylännyt syytteet, mutta hovioikeus tuomitsi miehen raiskauksesta.

Asunnossa mies ehdotti sukupuoliyhteyttä, johon nainen ei suostunut. Lopulta mies raiskasi naisen tämän kielloista huolimatta.

Nainen poistui paikalta ja soitti hätäkeskukseen. Kotiinsa saapuneelle poliisipartiolle nainen kertoi harrastaneensa seksiä miehen kanssa.

Poliisin mukaan nainen vaikutti poissaolevalta. Hän puhui ”ujosti ja pelokkaasti” eikä osannut kuvata tapahtumia ilman poliisin kysymyksiä. Pirkanmaan käräjäoikeudessa todistanut poliisi kuvasi nainen käyttäytyneen ”tavanomaisesta raiskauksen uhrista poikenneella tavalla”.

Uudelleen tutkinnassa kuultaessa nainen kertoi olleensa tapahtumasta aluksi vihainen itselleen.

Miehen mukaan sukupuoliyhteys tapahtui yhteisymmärryksessä ja nainen halusi sukupuoliyhteyttä.

Käräjäoikeus katsoi, ettei mies menetellyt vastoin naisen tahtoa ja hylkäsi syytteen.

Hovioikeus passitti miehen vankilaan

Lääkärinlausunnon mukaan naisella on vaikeuksia tuottaa puhetta ja ilmaista itseään erityisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Hovioikeus katsoikin, ettei naisen kyvyttömyys puhua tapahtuneesta tuoreeltaan poliisille heikennä hänen kertomuksensa uskottavuutta.

Ratkaisun mukaan naisen lievä kehitysvammaisuus oli miehen havaittavissa.

Syyttäjä valitti tuomiosta Turun hovioikeuteen, joka kumosi käräjäoikeuden ratkaisun. Hovioikeus katsoi miehen teon tahalliseksi. Hänet tuomittiin kahden vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Raiskaus aiheutti naiselle ahdistuneisuutta, pelkotiloja, univaikeuksia ja painajaisia. Nainen eristäytyi teon jälkeen kotiinsa.

Miehen on maksettava naiselle 3 500 euroa kärsimyksestä ja 2 000 euroa psyykkisestä haitasta.

