Mies uhkasi koulutyttöjä aseella Turussa

Lounais-Suomen poliisi sai keskiviikkona ilmoituksen henkilöstä, joka oli uhkaillut yläkoululaisia tyttöjä Turun keskustassa. Teosta epäilty mies on pidätetty.

Uhkaava tilanne tapahtui keskiviikkoiltapäivällä kahden maissa Tuureporinkadulla, kun kolme yläkouluikäistä tyttöä käveli Parkin kentältä kohti Puutarhadulla sijaitsevaa koulua. Mustiin vaatteisiin pukeutunut mies puhutti tyttöjä ja osoitti heitä pistoolia muistuttavalla esineellä.

– Poliisi yritti tavoittaa annettuihin tuntomerkkeihin sopivaa miestä välittömästi ilmoituksen saatuaan, mutta tapahtuneen tilanteen ja ilmoituksen välillä olleesta viiveestä johtuen miestä ei tavoitettu keskiviikkona, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Petri Lamppu Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi jatkoi asian tutkintaa ja selvitti epäillyn henkilöllisyyden torstaina tuntomerkkien ja valvontakameramateriaalin avulla. Saman miehen epäillään paenneen poliisia torstain vastaisena yönä henkilöautolla Turussa ja Raisiossa.

– Poliisi otti kolmekymppisen miehen kiinni yöllä tämän tapauksen yhteydessä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta epäiltynä, ja hänet pystyttiin tänään yhdistämään myös uhkauksesta epäillyksi henkilöksi, Lamppu kertoo.

Epäillyn hallussa replika-ase

Miehen hallusta löytyi kiinnioton yhteydessä aidon pistoolin näköinen replika-ase, jolla poliisi epäilee miehen osoittaneen tyttöjä.

– Esine muistuttaa erehdyttävästi asetta, mutta ei ole oikea ampuma-ase, Lamppu sanoo.

Keskiviikon tapahtumien osalta poliisi epäilee miestä laittomasta uhkauksesta ja vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta. Hänet on nyt pidätetty.